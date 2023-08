HSV-Tickets für alle! So viele Karten gibt es noch im freien Vorverkauf für Rostock

Wer am Donnerstag schnell ist, könnte dafür belohnt werden. Zehn Mal hintereinander war der Volkspark zuletzt ausverkauft, viele HSV-Fans guckten in die Röhre, wenn es darum ging, Tickets zu erwerben. Das könnte sich nun ändern: Am Donnerstag startet ab 10 Uhr startet der freie Vorverkauf für das kommende Heimspiel gegen Hansa Rostock (3. September). Die gute Nachricht für alle Fans: Immerhin noch 3500 Karten sind zu erwerben. Dazu beginnt heute der freie Verkauf für die Champions-League-Gruppenspiele von Shakhtar Donezk an gleicher Stelle.

Der Wettlauf um die Rostock-Tickets. Nachdem sich die Dauerkartenbesitzer und HSV-Mitglieder bedienten, sind noch einige Karten übrig. Klar ist aber: Allzu lange darf man nicht warten. Wahrscheinlich werden die Billets bereits nach wenigen Minuten vergriffen sein. Der Volkspark wird (nach den Auftritten von Schalke und Hertha) zum dritten Mal in dieser Saison mit 57.000 Besuchern aus allen Nähten platzen.

Großes Interesse an Champions League-Spielen von Donezk

So dürfte es dann auch in den kommenden Wochen weitergehen. Für die Partie gegen Düsseldorf Ende September sind bereits 39.000 Karten weg. Selbst für die Begegnung gegen Fürth, die erst in zwei Monaten stattfindet (21.10.) wurden schon 37.000 Tickets verkauft …

Ein ähnliches Gedränge deutet sich in der Champions League an. Für Donezks drei Gruppenspiele wurden (im Paket) schon mehr als 23.000 Tickets abgesetzt. Der freie Vorverkauf startet ebenfalls am Donnerstag online ab 15 Uhr, das Erwerben von Einzeltickets ist erst nach der Auslosung der Gruppen möglich. Kommende Woche Donnerstag wissen die Ukrainer, auf wen sie in Hamburg treffen werden. Da sie selbst in Lostopf drei liegen, sind ihnen zwei große Gegner gewiss.

Fans, die dann dabei sein wollen, müssen schnell sein.