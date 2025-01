HSV-Test gegen Aachen: Zoff-Gefahr zwischen Fans? Türkische Security ist alarmiert

Für sein erstes Testspiel der Saison zieht der HSV in Belek extra vom Trainingsplatz ins schnieke Mardan-Stadion um. Ab 11.30 Uhr (Liveticker bei mopo.de) geht es gegen Drittligist Alemannia Aachen. Trainer Merlin Polzin will möglichst allen mitgereisten Spielern die Chance geben, sich zu präsentieren. Etwas Wirbel gibt es allerdings im Vorfeld der Partie, weil rivalisierende Fan-Gruppen aufeinandertreffen könnten.

Die Vorfreude auf das erste Spiel des Jahres ist Polzin anzumerken. „Jeder kleine Schritt ist wichtig, um am Ende erfolgreich zu sein“, sagt Hamburgs Trainer vor dem Test gegen den Tabellen-13. der 3. Liga. „Wir treffen auf einen Gegner, der sehr intensiv spielt und für eine gewisse Art und Weise steht, wie sie Gegner bearbeiten. Da wird einiges auf uns zukommen.“

Aachen und der HSV sind im Trainingslager Nachbarn

Auf die Fans in jedem Fall einige Wechsel während der Partie. „Wir wollen allen Spielern die Chance geben, sich zu zeigen“, verrät Polzin vor dem Duell mit den Alemannen, die in Belek direkt neben dem HSV-Quartier „Kempinski Hotel The Dome“ untergebracht sind und einen echten Hamburger Jungen im Kader haben: Bentley Baxter Bahn (32) trägt seit seiner Kindheit den HSV im Herzen, kickte in der Jugend für die Rothosen und später dreimal in der 2. Bundesliga für den FC St. Pauli.

Im Stadion dürfte der Aachener Anhang im Vorteil sein. Etwa 100 Fans der Alemannen werden zum Spiel erwartet, bislang sind aufgrund der späten Planungsmöglichkeit nur etwa 25 HSV-Fans vor Ort.

Unübersichtlich aber ist das Drumherum und sorgt im Vorfeld für leichte Sorgenfalten bei den türkischen Sicherheitskräften. So soll es Hinweise gegeben haben, dass auch Fans von Rot-Weiss Essen (ebenfalls in Belek vor Ort) bei der Partie vorbeischauen und für ein wenig „Stimmung“ sorgen könnten. Aachen und RWE treffen auch am 19. Januar zum Rückrundenauftakt der 3. Liga aufeinander, die Fans beider Lager gelten nicht unbedingt als allerbeste Freunde. Und auch Schalker Fans sind vor Ort und schlecht auf den RWE-Anhang zu sprechen. Allerdings sind sich die Securitys in Belek sicher, die Angelegenheit für den Fall der Fälle im Griff zu haben – auch, weil die Partie im durch Absperrungen gesicherten Stadion und nicht auf einem Trainingsplatz stattfindet.

Am Freitag steigt der zweite Test des HSV in Belek

Für den HSV ist die Partie der erste von zwei Winter-Tests in der Türkei. Am kommenden Freitag (10. Januar) wird das Polzin-Team zudem gegen FCSB Bukarest testen.