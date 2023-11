HSV-Talent wieder bei den Profis! Neue Chance für U21-Knipser Sanne

Auf diesen Moment hatte Tom Sanne lange warten müssen. In der vergangenen Spielzeit durfte der Nachwuchsstürmer noch regelmäßig bei den Profis trainieren und kam sogar bei zwei Spielen (ein Tor) zum Einsatz.

Passend dazu unterschrieb er im Sommer auch seinen ersten Profi-Vertrag – zu sehen war der 19-Jährige in dieser Saison bislang trotzdem nur bei der U21. Nun feiert er sein Comeback bei den Profis.

In der Regionalliga schoss Sanne elf Tore in 14 Spielen

Sportlich läuft es für Sanne. Seine Bilanz in dieser Spielzeit: Bei 14 Spielen kam er für die U21 in der Regionalliga Nord zum Einsatz. Elf Tore hat er erzielt. Nun gibt es für ihn die Belohnung. In der Länderspielpause darf er endlich mal wieder bei Tim Walter vorspielen.

Das könnte Sie auch interessieren: Dickes Plus im Volkspark: HSV präsentiert Rekord-Bilanz – das sind die Gründe

Sanne ist zurück bei den Profis. Zumindest im Training. Damit erhöht sich für ihn auch die Chance, dass er künftig mal wieder vom DFB (U20) eine Einladung erhält.