Dank seiner konstant stabilen Leistungen beim HSV steht Mario Vuskovic längst auf dem Zettel von Kroatiens Nationaltrainer Zlatko Dalic. Zuletzt begeisterte der Abwehrspieler sogar als Torschütze, traf beim Sieg in Nürnberg (2:0) sehenswert zur Führung. Auch die Berufung in den WM-Kader schien bislang möglich zu sein. Diesbezüglich scheint nun bereits eine Entscheidung zu stehen.

Nach MOPO-Informationen hat sich Dalic entschieden, Vuskovic noch nicht für das Turnier in Katar (20. November bis 18. Dezember) zu nominieren. Der 20-Jährige sei ein Kandidat für die Zeit danach, heißt es.

MOPO

Katar kommt für Vuskovic noch zu früh. Auch, weil die Konkurrenz in der Abwehrmitte groß ist. Zuletzt durften Martin Erlic (24/Sassuolo) und Josip Sutalo (22/Dinamo Zagreb) in der Nations League ihr Debüt im A-Team feiern und überzeugten auf Anhieb. Zu ihnen gesellen sich mit Duje Caleta-Car (25/Marseille), Marin Pongracic (24/Lecce) und Routinier Domagoj Vida (33/AEK Athen) drei gestandene Innenverteidiger. Reichlich Auswahl für den Vize-Weltmeister.

HSV-Talent Vuskovic soll Kroatiens U21 zur EM führen

Vuskovic, so ist der Plan, soll sich erst mal weiterhin in der U21 in den Blickpunkt spielen. Dort ist er Leistungsträger und auch in den Playoffs zur EM gegen Dänemark (19./27. September) gesetzt. Sein Fernziel könnte dann die EM 2024 mit dem A-Team sein – möglicherweise als Gast mit Kroatien im Volksparkstadion.