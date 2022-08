Vuskovic erklärt sein geplantes Traumtor für den HSV

Dieser Treffer gehörte zu den Highlights beim 2:0 des HSV in Nürnberg – und es war genauso geplant. Nach einer kurzausgeführten Ecke flankte Jonas Meffert den Ball an den zweiten Pfosten. Moritz Heyer brachte ihn per Kopf vor das Tor, wo Mario Vuskovic die Kugel mit einem Volleyschuss zum 1:0 in die Maschen knallte.

„Wir trainieren diese Standardsituationen oft. Ich bin froh, dass es so wie geplant nun auch im Spiel geklappt hat. Das ist ein schönes Gefühl“, freute sich Torschütze Vuskovic, der sich gleichzeitig auch bei Co-Trainer Filip Tapalovic bedankte. „Tapa arbeitet seit Beginn der Saison sehr viel mit uns an solchen Situationen. Es ist immer gut, wenn du verschiedene Variationen in einem Spiel hast.“

In Nürnberg war zumindest die Variante vor dem 1:0 ein echter Volltreffer. „Über das Tor bin ich sehr glücklich, aber noch mehr freue ich mich über den Sieg“, meinte der Kroaten, der im Heimspiel am kommenden Samstag gegen Karlsruhe nun mit dem HSV nachlegen will. Der Gegner sorgt bei ihm auf jeden Fall schon mal für gute Erinnerungen. Beim letzten HSV-Spiel gegen den KSC (3:0) erzielte Vuskovic sein erstes Tor für den HSV…