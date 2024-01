Karriere in Gefahr: HSV-Talent ist zurück am Ort des Schreckens

Mit Fabio Baldé, Otto Stange, Bilal Yalcinkaya, Felix Paschke, Nicolas Oliveira, Omar Megeed, Valon Zumberi, Elijah Krahn, Luis Seifert und Torhüter Hannes Hermann hat der HSV insgesamt gleich zehn „Youngster“ im Spanien-Trainingslager dabei. Für einige Nachwuchskicker ist es das erste Camp mit den Profis. Paschke (20) gehört nicht dazu. Er kennt Sotogrande bereits. Gute Erinnerungen hat er an den Ort allerdings nicht.

Als der HSV im Januar 2022 erstmals sein Wintertrainingslager im spanischen Sotogrande bezog, war auch der damals 18-jährige Paschke dabei. Eigentlich ein Highlight für den talentierten Mittelfeldspieler, doch für ihn entwickelte sich die Reise schnell zum Horror-Trip.

2022 verletzte sich Paschke in Sotogrande schwer

Gleich am ersten Tag des Trainingslagers verletzte sich Paschke schwer. Im Training zog er sich einen knöchernen Ausriss der Gelenklippe der rechten Hüfte zu. Sogar ein vorzeitiges Karriereende musste befürchtet werden.

Paschke wurde damals direkt nach seiner Rückkehr in Hamburg operiert. Es folgte ein langer Weg zurück auf den Platz. Erst über ein Jahr später konnte er wieder spielen. In der U21 gab es für zum Ende der Saison 2022/23 ein paar Joker-Einsätze. In dieser Spielzeit ist er in der Regionalliga-Mannschaft endlich wieder voll dabei. Das lief bislang so gut, dass ihn Trainer Tim Walter nun erneut in Sotogrande dabei haben wollte.

Für Paschke eine neue Chance, auch wenn ihn bei der Rückkehr an den Ort seines Schreckens sicherlich ein paar mulmige Gefühle begleiten werden.​