HSV-Talent darf nach Debüt in Münster auf neuen Vertrag hoffen

Es waren nur ein paar Minuten, die Zeit reichte lediglich für einen Ballkontakt – und trotzdem war es für Joel Agyekum ein Moment, den er wohl nie vergessen wird. Der 19-jährige HSV-Verteidiger feierte beim 2:1-Erfolg am Freitagabend in Münster sein Profi-Debüt und machte damit den nächsten Schritt in seiner Karriere. Nun geht es für ihn um die Zukunft.

Für das Gastspiel in Münster hatte Agyekum erst zum zweiten Mal in dieser Saison den Sprung in den Profi-Kader geschafft. Der Verteidiger profitierte dabei auch davon, dass mit Winterzugang Aboubaka Soumahoro (verletzt) und Daniel Elfadli (gesperrt) zwei Defensivspieler fehlten. Weil kurz vor Spielende, nach Davie Selkes Elfmeter-Treffer zum 2:1 (90.+4), dann vor allem Abwehrarbeit gefragt war, wurde Agyekum in der Nachspielzeit für Emir Sahiti sogar eingewechselt.

Dritte Profi-Premiere beim HSV in dieser Saison

Agyekum ist der 31. Spieler, der in dieser Saison vom HSV in der Zweiten Liga eigesetzt wurde. Er ist zudem nach Fabio Baldé und Otto Stange der dritte HSV-Youngster, der in dieser Spielzeit sein Profi-Debüt feien durfte. Der kleine Unterschied: Während Stange und Baldé noch langfristige Verträge beim HSV besitzen, läuft bei Agyekum im Sommer das Arbeitspapier aus. Doch das wird womöglich schon bald geändert.

In den kommenden Wochen soll es Zukunftsgespräche mit dem 19-Jährigen geben. Das Ziel ist eine Vertragsverlängerung. Geplant ist das schon länger. Erst mal standen zuletzt allerdings die Transferaktivitäten in der Winterwechselperiode im Vordergrund. Nun steht bei der sportlichen Führung ein zeitnahes Gespräch mit dem Abwehr-Talent auf der To-do-Liste.

Trainieren darf Agyekum bei den HSV-Profis schon länger

Agyekum spielt bereits seit der Jugend für den HSV. Schritt für Schritt ging es dabei für ihn immer weiter nach oben. Im vergangenen Sommer schaffte er den Sprung von der U19 in die U21. Bei den Profis durfte der Verteidiger zuletzt immer wieder am Training teilnehmen, auch Anfang des Jahres war er beim Trainingslager in der Türkei dabei.

Trainieren soll der Verteidiger, der Anfang März 20 Jahre alt wird, auch weiterhin je nach Bedarf bei den Profis. Spielpraxis wird er hingegen auch beim Blick auf die Konkurrenz in den nächsten Wochen vor allem in der U21 sammeln. Parallel dazu wird darüber gesprochen und entschieden, wie es für ihn dann ab kommenden Sommer weitergehen soll.