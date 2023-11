HSV-Talent (17) als WM-Torschütze: „Jeder Fußballer träumt davon“

HSV-Talent Bilal Yalcinkaya (17) kämpft derzeit mit der U17-Nationalmannschaft um den WM-Titel. Bei seinem Verein schnupperte er am vergangenen Wochenende und vor seiner Abreise bereits am Profi-Debüt – turbulente Tage, über die er nun erstmals sprach.

Mit Zwischenstopp dauert ein Flug von Deutschland nach Indonesien mindestens 17 Stunden. Bilal Yalcinkaya hatte also viel Zeit, um nachzudenken, bevor er am Montag bei der U17-Nationalelf ankam. Und zwei Tage später, am Mittwoch, brauchte das zur U17-WM nachnominierte HSV-Talent gerade einmal – richtig – 17 Minuten, ehe es gegen Neuseeland (3:1) als Joker zum 3:0 traf.

Yalcinkaya war gegen Kiel im Profi-Kader des HSV

„Ich war stolz, habe mich riesig gefreut“, sagt Yalcinkaya auf dfb.de. „Nach dem Spiel habe ich viele Nachrichten bekommen.“ Sicher auch von Tim Walter, der den 17-Jährigen in Kiel erstmals in den Profi-Kader berief. Noch vorm Spiel erfuhr er von der Nominierung, die Woche sei „unbeschreiblich“ gewesen: „Jeder Fußballer träumt davon, bei einer WM auf dem Platz zu stehen. Dieser Traum ist für mich in Erfüllung gegangen.“

Nach den Siegen gegen Mexiko (3:1) und Neuseeland geht es für die U17 am Samstag (10 Uhr) gegen Venezuela um den Gruppensieg.