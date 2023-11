Erst Kiel, jetzt Indonesien: HSV-Talent überraschend für WM nachnominiert

Es hätte ein perfektes Wochenende für Bilal Yalcinkaya werden können, wäre da nicht die Niederlage in Kiel gewesen. Dennoch: Das HSV-Talent hat trotz der bösen 2:4-Pleite an der Förde gleich mehrfachen Grund zur Freude. Erstmals überhaupt stand der 17-Jährige im Profi-Kader des HSV. Noch besser: Er wurde per Blitz-Botschaft für die laufende U17-WM nachnominiert und wird am Sonntagvormittag nach Indonesien fliegen.

Ein HSV-Talent fliegt zur WM. Damit war nicht zu rechnen, denn Yalcinkaya stand zunächst nur auf Abruf für das Turnier bereit, das am vergangenen Freitag begann. Weil sich sein Kumpel Farid Alfa-Ruprecht (früher HSV, jetzt Manchester City) aber krank abmelden musste, wurde kurzfristig ein Platz frei – und der DFB fragte bei Yalcinkaya an.

Deutschlands U17 startet am Sonntag in die WM

Fast schon eine Nacht-und-Nebel-Aktion. Um 7.30 Uhr, fünfeinhalb Stunden vor dem Anpfiff in Kiel, wurde Yalcinkaya kontaktiert, hätte eigentlich schon am Samstagnachmittag nach Indonesien düsen sollen. Das allerdings wäre angesichts der Partie sehr eng geworden.

Nun startet Yalcinkaya etwas später. Bei Deutschlands Auftaktpartie gegen Mexiko (Sonntag, 13 Uhr, Sky Sport News überträgt live) sitzt er noch im Flieger, gegen Neuseeland (15.11.) und Venezuela (18.11.) ist er aber dabei. Nach seiner Rückkehr wartet dann das nächste große Ziel: Der erste Einsatz für die HSV-Profis.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Noten in Kiel: Sieben Hamburger kassieren eine Fünf!

Grundsätzlich läuft es für den Offensivmann, der gerade mit dem HSV über eine Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrages spricht, richtig gut. In der U19-Bundesliga traf er in zehn Spielen fünfmal und ist Trainings-Dauergast bei den Profis. Seine erste Kader-Nominierung und die WM in Indonesien runden die feine Saison-Zwischenbilanz ab.