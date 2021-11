HSV-Stürmer Wintzheimer trifft wieder und macht seinen Trainer glücklich

Auf diesen Moment hatte Manuel Wintzheimer lange warten müssen. Beim 3:0 gegen Ingolstadt erzielte der Stürmer nach über sieben Monaten endlich mal wieder in einem Pflichtspiel für den HSV ein Tor.

Für Wintzheimer (kam in der 73. Minute ins Spiel) war es gegen Ingolstadt bereits sein 15. Pflichtspieleinsatz für den HSV in dieser Saison. Diesmal gab es einen entscheidenen Unterschied. Eine Minute vor Schluss feierte er mit dem Treffer zum 3:0 seine Tor-Premiere für den HSV in dieser Saison.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass Manuel endlich getroffen hat. Er arbeitet sehr hart und hatte schon viele Chancen. Diesmal war er konsequent und hat sich auch belohnt“, freute sich HSV-Coach Tim Walter, der weiter auf Wintzheimer setzen will. Schon bald womöglich mal wieder in der Startelf.