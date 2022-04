HSV-Startelf: Kehrt Kittel zurück? Walter pokert mit sechs Profis

Mit einem Lächeln auf dem Lippen und den Händen in den Taschen marschierte Tim Walter nach dem Abschlusstraining am Freitag Richtung Kabine. Der Trainer machte einen zufriedenen Eindruck. Einige seiner Profis aber wird er vor dem Anpfiff des Gastspiels in Ingolstadt am Samstag (13.30 Uhr/Liveticker auf MOPO.de) enttäuschen müssen.

Defensive: Nach seinem starken Joker-Einsatz in Regensburg drängt Josha Vagnoman wieder ins Team. Nur: Wen soll er ersetzen? Walter hält hinten rechts große Stücke auf Moritz Heyer, links erzielte Miro Muheim gerade sein erstes HSV-Tor.

HSV: Beginnen Vagnoman und Kittel in Ingolstadt?

Beim Abschlusstraining setzte der Coach auf Heyer und Muheim in einer Abwehrkette mit Mario Vuskovic und Sebastian Schonlau. Vielleicht ein Fingerzeig.

Offensive: Auch Sonny Kittel brennt an alter Wirkungsstätte darauf, seine Joker-Rolle wieder gegen einen Stammplatz zu tauschen. Der Weg wäre frei, wenn sich Walter von seinem zuletzt praktizierten System mit zwei Stürmern verabschiedet und Mikkel Kaufmann opfert.

Eine weitere Möglichkeit: Kittel ersetzt Ludovit Reis. Oder bleibt er weiterhin draußen? Die Antwort kennt nur Walter.