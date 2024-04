HSV-Startelf in Magdeburg: Baumgart baut die Mannschaft wieder kräftig um

Zahlreiche HSV-Profis hatten in den vergangenen Tagen erkältet oder angeschlagen mit dem Mannschaftstraining aussetzen müssen. Am Freitag sah das Bild im Volkspark schon wieder deutlich besser aus. Bis auf Anssi Suhonen und Dennis Hadzikadunic waren alle Feldspieler beim Training dabei. Mit Blick auf das Spiel am Sonntag in Magdeburg (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) wird Trainer Steffen Baumgart seine Startelf trotzdem im Vergleich zum letzten Auftritt gegen Kaiserslautern kräftig umbauen.

Insgesamt 22 Feldspieler und zwei Torhüter mischten am Freitag beim Mannschaftstraining im Volkspark mit. Individuell neben dem Team arbeitete lediglich Hadzikadunic. Der Bosnier ist nach einer Erkältung noch nicht wieder bei 100 Prozent, in Magdeburg wird er am Sonntag maximal als Joker dabei sein. „Wenn du nicht im Training bist, dann wirst du auch nicht starten“, erklärte Baumgart, der in Magdeburg stattdessen Guilherme Ramos neben Kapitän Sebastian Schonlau in die Startelf stellen wird.

Es ist die erste Veränderung im Vergleich zum jüngsten 2:1-Erfolg gegen Kaiserslautern, aber längst nicht die einzige. Die zweite betrifft ebenfalls die Abwehrkette. Miro Muheim ist nach seiner Gelb-Sperre zurück im Team. Er wird in Magdeburg wieder als Linksverteidiger auflaufen und Noah Katterbach auf die Bank verdrängen.

Zwei HSV-Wechsel im Mittelfeld

Ebenfalls zwei Startelf-Veränderungen wird es im Mittelfeld geben. Lukasz Poreba und Suhonen, die beide zuletzt gegen Kaiserslautern noch beginnen durften, spielen für das Magdeburg-Spiel nun maximal eine Nebenrolle. Suhonen hat in dieser Woche angeschlagen und erkältet bislang noch gar nicht mit der Mannschaft trainiert, er wird am Sonntag wohl komplett fehlen.

Poreba (ebenfalls erkältet) meldete sich am Freitag zwar zurück im Teamtraining, für einen Startelf-Einsatz dürfte es in Magdeburg allerdings kaum reichen. Dafür hat Baumgart zu viele andere Alternativen im Team.

Die wahrscheinlichste Variante: Bakery Jatta, der zuletzt gegen Kaiserslautern nur Joker war, bekommt in Magdeburg wieder den Platz auf der rechten Außenbahn und ersetzt Suhonen. Im zentralen Mittelfeld rückt Immanuel Pherai für Poreba in die erste Elf.

Neue Sturm-Chance für András Németh

Vier Veränderungen in der Abwehr und im Mittelfeld. Im Sturm bleibt hingegen vorerst alles so wie zuletzt gegen Kaiserslautern. Robert Glatzel ist zwar zurück im Teamtraining, aber für Baumgart noch keine Option für die Startelf.

Der HSV-Coach wird zumindest zu Beginn des Spiels in Magdeburg erneut auf András Németh im Sturmzentrum setzen. Für den Ungarn die nächste Chance, um endlich sein erstes Saisontor zu erzielen.