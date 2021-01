HSV-Spiel in Nürnberg: Terodde trifft auf Schäffler: So gut sind die Sturm-Stars

Am Samstag tritt der HSV zum nächsten Liga-Spiel beim 1. FC Nürnberg an. Zwei echte Traditionsvereine im deutschen Fußball treffen aufeinander. Und diesmal ist es gleichzeitig auch ein großes Sturm-Duell. Auf der einen Seite steht Nürnbergs Manuel Schäffler (31), auf der anderen Hamburgs Simon Terodde (32).

Schäffler und Terodde – zwei Strafraumstürmer, die beide 2008 ihr Debüt in der Zweiten Liga feierten und schon eine Menge Erfahrung gesammelt haben. Wer wird am Samstag den Unterschied machen? Die MOPO hat sie anhand einiger Zahlen verglichen.

Terodde und Schäffler spielten jeweils für sechs Vereine

Karriere: Terodde blickt in seiner Laufbahn bislang auf 58 Einsätze in der Bundesliga, 234 Spiele in der Zweiten Liga und acht Partien in Liga drei zurück. Schäffler machte seine meisten Spiele in der Dritten Liga (188), in Liga zwei kam er bislang aber auch schon auf immerhin 162 Einsätze. Beide Stürmer wechselten häufig den Verein.



Für Schäffler ist Nürnberg nach Wiesbaden, Kiel, Ingolstadt, 1860 München und Duisburg die sechste Profi-Station. Terodde bringt es mit Union Berlin, Duisburg, Bochum, Stuttgart, Köln und den HSV ebenfalls auf sechs verschiedene Vereine.

Tore: 65 Tore in der Dritten Liga und 40 Treffer im Unterhaus hat Schäffler bislang erzielt. Letzte Saison war er mit 19 Toren hinter Bielefelds Fabian Klos bester Torschütze der Zweiten Liga. Aktuell ist er mit sechs Treffern bester Goalgetter der Nürnberger.



Gute Zahlen – doch Terodde setzt andere Maßstäbe. Mit 133 Treffern ist er der beste Torschütze seit Einführung der eingleisigen Zweiten Liga. Drei Mal Torschützenkönig in Liga zwei. Aktuell auch schon wieder 15 Treffer auf dem Konto.

Preis: Insgesamt hat Terodde in seiner Karriere schon für Transfererlöse von 6,25 Millionen Euro gesorgt. Der HSV bekam ihn in diesem Sommer umsonst. 600.000 Euro überwies Nürnberg für Schäffler nach Wiesbaden. Es war das erste Mal, dass für ihn eine Ablösesumme gezahlt wurde.

Schäffler mit guter Bilanz in Spielen gegen Terodde

Direkter Vergleich: Vier direkte Duelle hat es bislang zwischen den beiden Knipsern auf dem Platz gegeben. Beide erzielten dabei jeweils ein Tor. Schäffler feierte allerdings drei Siege, Terodde nur einen.



Schlägt der nun zurück? Mut macht: Gegen Nürnberg hat er in Liga zwei noch nie verloren (vier Siege, zwei Unentschieden) – und Schäffler hat noch nie gegen den HSV gewonnen (ein Remis, eine Niederlage).