Wichtige Nachricht: HSV-Schlüsselspieler meldet sich fit fürs Derby

Der Tag nach dem mühsamen 2:1-Erfolg gegen Braunschweig im Volkspark. Für die HSV-Profis, die am Abend zuvor einen Platz in der Startelf hatten, ging es zum Auslaufen in den Wald. Die Reservisten arbeiteten auf dem Platz. Dort waren auch Sebastian Schonlau und Ignace Van der Brempt dabei. Zumindest mit einen der beiden kann Trainer Tim Walter auch für das anstehende Stadtderby am Millerntor planen.

Das sah schon wieder richtig gut aus. Während die Reservisten aus dem Braunschweig-Spiel zusammen mit Co-Trainer Merlin Polzin auf dem Trainingsplatz arbeiteten, absolvierten Schonlau und Van der Brempt eine individuelle Einheit mit Ball.

Es wurde gelaufen, geschossen und gepasst. Vor allem bei Van der Brempt war zu sehen, dass er mit Blick auf das Derby wieder zur Verfügung stehen wird. Mit Ball am Fuß sprintete er am Samstag wieder über den Platz. Nach fünf Pflichtspielen Zwangspause (Muskelfaserriss) ist der Belgier bereit für sein Comeback.

Mit Van der Brempt in das Stadtderby. Es ist eine Nachricht, die im Volkspark für viel Freude sorgt. Der Rechtsverteidiger gehört zu den Schlüsselspielern in der aktuellen Mannschaft. Mit dem Derby-Ausfall von Bakery Jatta (Gelb-Sperre) wird er nun sogar noch mehr gebraucht.

Van der Brempt rückt für Mikelbrencis ins Team

Fünf Pflichtspiele in Serie musste Ignace Van der Brempt zuletzt verletzt zuschauen. WITTERS Fünf Pflichtspiele in Serie musste Ignace Van der Brempt zuletzt verletzt zuschauen.

Zuletzt war William Mikelbrencis beim HSV als Rechtsverteidiger gesetzt. Der Franzose machte seine Sache bei einigen Auftritten ordentlich, teilweise war er wie zuletzt gegen Braunschweig aber auch nur ein Mitläufer. Zudem profitierte Mikelbrencis sehr davon, dass Jatta auf seiner Seite immer wieder stark mit nach hinten arbeitete.

Elf Spiele hat Van der Brempt bislang für den HSV gemacht

Ohne Jatta auf der rechten Seite braucht der HSV mehr Power auf der Position des Rechtsverteidigers. Dass Van der Brempt diese Besitzt, hat der belgische U21-Nationalspieler in seinen bislang elf Pflichtspieleinsätzen für den HSV bereits eindrucksvoll bewiesen. Am kommenden Freitag beim Stadtderby am Millerntor soll es die Fortsetzung geben.

Das könnte Sie auch interessieren: „Geschichten, die nur der Fußball schreibt“: Pherais kleine Hollywood-Nummer

Van der Brempt ist zurück. Und auch bei Schonlau (Waden-Verletzung) sieht es langsam immer besser aus. Der Kapitän machte am Samstag ebenfalls viel mit Ball und Tempo auf dem Platz. Möglich, dass es mit Blick auf das Derby bei ihm für einen Kader-Platz reichen wird.