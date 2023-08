Der Anfang gestaltete sich schwierig, mittlerweile aber ist Bakery Jatta mit voller Wucht in dieser Saison angekommen. Erst zwei Tore im Pokal in Essen (4:3), direkt danach der Führungstreffer beim 3:0 gegen Hertha . Die HSV-Familie freut es. Und dennoch: Den Vereinsbossen könnte jede gute Jatta-Leistung schon in Kürze teuer zu stehen kommen.

Der Anfang gestaltete sich schwierig, mittlerweile aber ist Bakery Jatta mit voller Wucht in dieser Saison angekommen. Erst zwei Tore im Pokal in Essen (4:3), direkt danach der Führungstreffer beim 3:0 gegen Hertha. Die HSV-Familie freut es. Und dennoch: Den Vereinsbossen könnte jede gute Jatta-Leistung schon in Kürze teuer zu stehen kommen.

Die Sachlage ist klar. Im Sommer 2024 endet Jattas Vertrag im Volkspark, konkrete Gespräche über eine Verlängerung gab es bislang noch nicht. Im Anschluss an die Sommer-Transferperiode (endet am 1.9.) könnte der Austausch intensiver werden. Klar ist, dass beide Seiten grundsätzliches Interesse an einer Ausdehnung des Vertrages haben.

Deutliche Gehaltserhöhung für Bakery Jatta?

Ein Selbstgänger, wie gefühlt bei Kapitän Sebastian Schonlau, wird das aber nicht. Nachdem Jatta in den vergangenen fünf Jahren eher zu den Geringverdienern des Kaders zählte, hofft er nun auf einen deutlich besseren Kontrakt. Bislang kommt der Gambier auf etwa 300.000 Euro. In die Gehaltsklasse Robert Glatzels, der mit 1,5 Millionen Euro das höchste Jahresgehalt im Volkspark einstreicht, wird Jatta nicht vorrücken können. Aber: Zumindest eine Verdopplung seines bisherigen Salärs schwebt ihm vor.

Stolz auf seine Jungs: HSV-Trainer Tim Walter ist zufrieden mit Bakery Jatta (l.) und Ludovit Reis. WITTERS Stolz auf seine Jungs: HSV-Trainer Tim Walter ist zufrieden mit Bakery Jatta (l.) und Ludovit Reis.

Jatta würde einen entsprechenden Kontrakt als Zeichen verdienter Wertschätzung empfinden. Und er hat Argumente auf seiner Seite. Mit aktuell 143 Einsätzen ist der 25-Jährige HSV-Rekordspieler in der zweiten Liga, Moritz Heyer (94) und Daniel Heuer Fernandes (93) folgen mit mächtigem Abstand.

Insgesamt 21 Treffer und 20 Assists verdeutlichen Jattas Wert für den HSV, der in der Regel Stammspieler war und an guten Tagen gegnerische Abwehrreihen vor häufig unlösbare Aufgaben stellt – wie auch aktuell wieder.

Offen, wie hoch der HSV in dem Poker gehen würde. Zieht sich die Nummer zu lange, würden der Verein Gefahr laufen, Jatta zu vergrätzen und eventuell zu verlieren. Denn ab dem 1. Januar könnte er sich bereits mit einem anderen Verein für die neue Saison einigen.

Auch die Verträge von Heuer Fernandes und Meffert laufen aus

Interesse an dem Flügelflitzer gab es nach MOPO-Informationen schon in den Vorjahren immer wieder. Da aber blockte er kompromisslos alles ab. So würde er es aufgrund seiner enormen Verbundenheit zum HSV auch diesmal am liebsten handhaben – wenn die Zahlen stimmen.

Jatta ist nicht der einzige Profi, mit dem Gespräche anstehen. Auch die Verträge der Säulenspieler Daniel Heuer Fernandes und Jonas Meffert enden nach dieser Spielzeit.