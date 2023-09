HSV reagiert mit deutlichem Hinweis: Darum riss am Freitag der Ausverkauft-Rekord

Irgendwann musste auch diese Serie reißen – obwohl der HSV gar nichts dafür konnte. Elfmal in Folge war der Volkspark zuletzt ausverkauft, das gab es in der Geschichte des Vereins noch nie. Gegen Düsseldorf aber blieben 900 Plätze frei. Weil die Gäste-Anhänger keinen Bock darauf hatten, Hamburgs Fan-Rekord weiter auszubauen …

56.100 Fans waren gegen die Fortuna im Volkspark dabei. Oberhalb des Gäste-Blocks im Süd-West-Bereich, in dem die auswärtigen Fans untergebracht werden, klafften die einzigen erkennbaren Lücken. Nicht immer aber können Tickets, die so nah am Gästebereich liegen, bedenkenlos an HSV-Anhänger verkauft werden. So blieb der HSV letztlich auf 900 Karten sitzen, wies aber auch ausdrücklich darauf hin, dass „der Heimbereich (wie zuletzt immer) ausverkauft“ war.

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

Dennoch: Der imposante Rekord kann erst mal nicht weiter ausgebaut werden. Grundsätzlich aber bleiben die Zahlen rund um die Heimspiele beeindruckend. Zum 17. Mal in Folge kamen mehr als 50.000 Fans zu einem HSV-Heimspiel. Irgendwie passend: Letztmals waren es ebenfalls gegen Düsseldorf weniger (49.616 im September vergangenen Jahres).

Der HSV ist seit 14 Zweitligaspielen im Volkspark ungeschlagen

Ebenso stark ist die sportliche Heimbilanz der vergangenen zwölf Monate. Seit der Niederlage gegen Magdeburg (2:3 am 23. Oktober 2022) blieb der HSV in Liga zwei daheim 14 Mal ungeschlagen, holte zwölf Siege und zwei Remis. Die Zuschauer danken es mit totaler Unterstützung, auch wenn nicht immer jedes Ticket verkauft werden kann.