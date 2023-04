Überraschendes Foto: HSV feiert Sieg gegen Hannover mit gesperrtem Vuskovic

Als HSV-Trainer Tim Walter seiner Mannschaft nach dem 6:1-Erfolg gegen Hannover direkt nach dem Abpfiff auf dem Platz mitteilte, dass das Training am Sonntag ausfällt und die Spieler nun zwei Tage frei haben, war der Jubel groß. Schnell wurden Pläne für den Abend geschmiedet, um den Sieg im Nord-Duell gegen Hannover gemeinsam zu feiern. Mit dabei war auch Mario Vuskovic, der nach seiner Doping-Sperre im Moment eigentlich nicht wirklich beim HSV dabei sein darf.

Robert Glatzel wurde nach dem 6:1 gegen Hannover gefragt, ob er sich am Abend nun das Top-Spiel zwischen Heidenheim und St. Pauli anschauen werde. Der Stürmer schüttelte direkt mit dem Kopf, denn er wusste, es wird bessere Pläne geben. „Ich glaube, wir gehen heute ein bisschen mit der Mannschaft raus“, sagte Glatzel.

MOPO

So kam es dann auch. Der Weg führte die HSV-Profis am Abend in das Ristorante Palazzo nach Harvestehude. Hier feierte ein Teil des Teams den Sieg gegen Hannover. Dazu gehörte auch Mario Vuskovic. Für den Kroaten ein weiteres klares Zeichen, dass er von der Mannschaft und dem HSV nicht fallen gelassen wird, sondern nach wie vor dazugehört.

Vuskovic-Entscheidung fällt erst nach der Saison

Für den HSV und Vuskovic ein schönes Bild. Aber auch nur eine Ausnahme. Wann es dieses Bild wieder beim Training oder bei den Spielen geben wird, ist weiterhin komplett offen. Für zwei Jahre hatte der DFB den kroatischen U21-Nationalspieler zuletzt wegen Dopings gesperrt. Gegen das Urteil haben bekanntlich alle Parteien Berufung eingelegt. Eine Entscheidung wird jedoch erst nach der Saison fallen.

Mario Vuskovic WITTERS Mario Vuskovic

Vuskovic will weiter kämpfen und seine Unschuld beweisen. Vom HSV bekommt er dafür die volle Rückendeckung. Dazu gehört auch, dass er immer wieder dabei sein soll, wenn sich die Mannschaft abseits des Platzes trifft.

Ob bei der Siegerparty nach dem Hannover-Spiel dann zumindest auch noch ein bisschen beim HSV über das Top-Spiel der Zweiten Liga gesprochen wurde, ist unklar. Fest steht, das Ergebnis dürfte den HSV-Profis gefallen haben. Durch St. Paulis 1:0-Sieg in Heidenheim sind die Hamburger zurück auf einem direkten Aufstiegsplatz und damit der Rückkehr in die Erste Liga wieder einen Schritt näher.