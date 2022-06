HSV-Überflieger Vuskovic hat die Wüsten-WM im Visier

Er macht einfach weiter. Mario Vuskovic knüpft weiterhin an seine bärenstarke Saison beim HSV an. Beim 4:0 der kroatischen U21-Nationalmannschaft im EM-Qualifikationsspiel gegen Estland erzielte der Innenverteidiger seinen zweiten Länderspieltreffer, besorgte das 2:0 per Kopf.

Dank des Sieges lebt die Hoffnung der Kroaten auf die Teilnahme am Turnier im Sommer 2023 in Rumänen und Georgien, notfalls über die Playoffs. Offen, ob Vuskovic dann noch dabei sein wird. A-Nationaltrainer Zlatko Dalic (55) hat den 20-Jährigen längst auf dem Zettel, stellte ihm sogar schon öffentlich eine WM-Teilnahme in Winter in Katar in Aussicht.

Jetzt aber geht es für Vuskovic in den wohlverdienten Urlaub nach einer XXL-Saison. Danach will er in Hamburg wieder angreifen – und damit auch Werbung in eigener Sache machen.