HSV-Profi Reis zurück im Training: So stehen seine Chancen für Karlsruhe

Heimlich, still und leise hatte sich Ludovit Reis am Donnerstag abseits der Mannschaft auf den Trainingsplatz geschlichen. Beim großen Aufgalopp gegen 10.30 Uhr hatte der Niederländer noch gefehlt, wenig später ackerte Reis dann doch individuell mit Rehatrainer Sebastian Capel auf dem Rasen. Die Tage zuvor hatte der 22-Jährige noch wegen einer Erkältung das Bett gehütet.

Um nichts zu überstürzen und den Körper langsam wieder an die Belastung heranzuführen, absolvierte Reis am Donnerstag „nur“ eine individuelle Einheit. Der Plan sieht vor, dass der Mittelfeldspieler an diesem Freitag wieder mit dem restlichen Team ackert. Einem Einsatz beim KSC am Sonntagmittag stünde damit nichts mehr im Wege.

Tim Walter hat damit eine Sorgenfalte (siehe Seite I) weniger – Reis (fünf Tore in den letzten sieben Spielen) ist in seiner aktuellen Verfassung für die Hamburger kaum zu ersetzen.