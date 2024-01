HSV-Profi Königsdörffer wird zum Ghana-Gewinner

Für den HSV machte Ransford Königsdörffer in der Hinrunde 15 Liga-Spiele. Nur zwei Tore bereitete er dabei vor. Eine unbefriedigende Ausbeute. Trotzdem wurde der Stürmer Ende Dezember von Ghana für den nun anstehenden Afrika-Cup nominiert. Eine Wertschätzung, die bei ihm offenbar für neues Selbstvertrauen sorgt.

Seit Anfang des Jahres bereiten sich die „Black Stars“ auf das Turnier in der Elfenbeinküste vor. Erster Gegner ist am Sonntag Kap Verde. Am Montag gab es die Generalprobe gegen Namibia. 0:0 endete der Test.

Königsdörffer durfte sich hinterher als Gewinner fühlen.

Der 22-Jährige stand in der Startelf, durfte im zentralen Mittelfeld ran und wurde nach dem Spiel kräftig gelobt. Geht es für ihn so weiter, wird der HSV im Februar einen besseren Spieler zurückbekommen.