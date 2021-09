HSV-Profi gegen den Ex-Klub: Gyamerah wird ein Spiel unter Peter Neururer nie vergessen

Er war bislang einer der absoluten HSV-Leistungsträger dieser Saison. In Bochum reifte Jan Gyamerah (25) einst, mit dem HSV will er nun in die Bundesliga aufsteigen. Das Duell mit seinem Ex-Klub hat für ihn dabei eine besondere Brisanz.

Spricht Gyamerah über seine Zeit in Bochum, bekommt er noch immer leuchtende Augen: „An den VfL habe ich durchweg positive Erinnerungen. Und was ich niemals vergessen werde, ist mein Profidebüt unter Peter Neururer, an einem Dezembertag 2013 in Dresden. Ich hatte sehr viele schöne Momente in Bochum und bin dort auch noch zur Schule gegangen. Diese Zeit hat mich geprägt, das ist etwas, das bleibt.“

HSV-Profi Gyamerah pflegt seine Kontakte nach Bochum

Für Gyamerah, der 2019 ablösefrei vom VfL zum HSV wechselte, steht fest: „Ich bin dem Verein sehr dankbar für die gute Zeit und alles, was ich lernen durfte. Zum Leistungsdiagnostiker und dem VfL-Physio habe ich noch immer Kontakt. Schade nur, dass mein guter Kumpel Vitaly Janelt den VfL im Sommer verlassen hat.“ Der gebürtige Hamburger wurde übrigens in der HSV-Jugend groß, spielte von 2010 bis 2014 für die Rothosen.

Mit Blick auf die anstehende Partie erwartet Gyamerah einen harten Kampf: „Auf uns wartet am Sonntag ganz sicher ein schwieriges Spiel. Wie stark Bochum ist, haben sie insgesamt nach der Corona-Pause gezeigt. Ihr Punkteschnitt seitdem spricht Bände.“ Der liegt saisonübergreifend bei 1,81 Zählern.