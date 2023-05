HSV-Profi auf Abschiedstour? Kittel äußert sich zu den Wechsel-Gerüchten

Der Jubel schien ihm nicht laut genug zu sein. Nachdem Sonny Kittel beim 2:2 gegen den SC Paderborn in der 49. Minute SCP-Verteidiger Tobias Müller den Ball abgeluchst und eiskalt zur zwischenzeitlichen Hamburger Führung eingeschoben hatte, hielt sich der 30-Jährige die Hand symbolisch ans Ohr. Der dritte Saisontreffer Kittels, er könnte ein Abschiedsgeschenk gewesen sein.

Kittel sog den Jubel im ausverkauften Volksparkstadion noch einmal auf. Die offizielle Verkündung lässt nach wie vor auf sich warten, längst aber ist ein offenes Geheimnis, dass Kittel den HSV im Sommer nach vier gemeinsamen Jahren verlassen wird. Der Vertrag des Offensivspielers läuft aus, eine Verlängerung scheint praktisch ausgeschlossen. „Mit mir hat noch keiner gesprochen“, sagte Kittel nach dem Spiel angesprochen auf die Trennungsgerüchte und fuhr schmallippig fort: „Aus Respekt vor der Mannschaft und den Fans möchte ich darüber nicht sprechen.“

Wege von HSV und Sonny Kittel werden sich trennen

Die Wege, sie werden sich trennen. Was Kittel (MOPO-Note 3) nicht daran hindert, im Endspurt seiner HSV-Zeit nochmal seine Wichtigkeit unter Beweis zu stellen. Gegen Paderborn war die Nummer zehn im Vorwärtsgang zusammen mit Robert Glatzel immer wieder die personifizierte Triebfeder, sein Tor, es war auch eines des Willens.

Und das, obwohl er im Winter schon zum zweiten Mal unmittelbar vor dem vorzeitigen Abgang war. Der HSV aber schob einem Wechsel den Riegel vor. Kittels Plan: Sich im vierten Anlauf mit dem Aufstieg zu verabschieden.