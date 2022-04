HSV-Profi Alidou hofft gegen Paderborn auf ein Déjà-vu

Am 22. Oktober 2021 begann seine HSV-Geschichte so richtig. Erstmals überhaupt stand Faride Alidou im Hinspiel gegen Paderborn in der HSV-Startelf, begeisterte auf Anhieb mit frechen Dribblings und legte sogar das Führungstor durch Moritz Heyer auf.

Angefangen mit diesem Auftritt erkämpfte sich Alidou einen Stammplatz, performte Woche für Woche – bis irgendwann der Einbruch kam. Ein solcher, dem man einem 20-Jährigen zweifelsfrei zugestehen sollte.

HSV: In Paderborn feierte Alidou sein Startelf-Debüt

Aber es war eben auch eine Delle, die den Flügelspieler zuletzt auf die HSV-Bank versetzte. Nachdem der Bald-Frankfurter nach seiner Startelf-Premiere beim SCP 13-mal in Folge zum Einsatz kam (davon 12-mal aus der Startelf heraus), blieb er in Nürnberg vor vier Wochen gar erstmals seit seinem Debüt gänzlich draußen.

In Düsseldorf servierte er als Joker zuletzt immerhin mal wieder zum 1:1-Ausgleich, um wenig später sein Debüt in der U21-Nationalelf zu geben (jüngst zwei Einsätze über 42 Minuten). Der nötige Rückenwind, um auch beim HSV wieder durchzustarten, bestenfalls schon gegen seinen Startelf-Premieren-Gegner am Samstag?

HSV-Trainer Walter: Länderspiel-Profis sind fit

Von den unlängst zum Vorschein getretenen Anlaufschwierigkeiten in Alidous noch junger Karriere jedenfalls war an besagtem elftem Spieltag in Paderborn noch nichts zu sehen. Zudem erklärte Trainer Tim Walter mit Blick auf seinen Youngster und die anderen drei am Donnerstag ins Team-Training zurückgekehrten Länderspiel-Profis Josha Vagnoman, Anssi Suhonen und Mario Vuskovic: „Sie sind fit, das ist das Entscheidende. Und vor allem sind sie jung, dementsprechend können sie auch alle spielen am Wochenende.“

Das könnte Sie auch interessieren: Extraschicht vor Paderborn: Platzt jetzt der Knoten bei Sonny Kittel?

Wie viel Spielzeit es für Alidou gegen Paderborn auch geben wird: Das (Noch)-Talent des HSV hofft am Samstag auf ein Déjà-vu.