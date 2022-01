HSV-Pokalheld Muheim spielt um seine Zukunft

Er schrieb die überraschendste Geschichte des HSV-Pokalabends in Köln. Miro Muheim zeigte sein bislang bestes Spiel für die Hamburger, war hinten links griffig und sorgte vorn für Gefahr. Da will der Schweizer nun weiter machen, denn er spielt um einen neuen HSV-Vertrag.

Die Ausgangslage ist klar. Bis Sommer ist Muheim aus St. Gallen geliehen, anschließend kann der HSV ihn für knapp 1,5 Millionen Euro kaufen. Viel Geld für einen Zweitligisten. Steigt der HSV auf, hätte er andere Möglichkeiten. Und Geld für Muheim?

Der geliehene Muheim würde dem HSV 1,5 Millionen Euro kosten

Zumindest der Weg des 23-Jährigen ist positiv. In den vergangenen Monaten ersetzte er Tim Leibold (Kreuzbandriss) durchschnittlich bis vernünftig, nun offenbarte er erstmals, zu was er im Stande ist.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Stürmer Glatzel: Nächster Treffer – und eine Derby-Ansage an St. Pauli!

Die sportliche Führung sieht ihn auf einem guten Weg, ist von Muheims Gesamtpaket überzeugt und bescheinigt ihm Entwicklungspotenzial auf allen Ebenen. Völlig offen aber, ob der HSV die Option im Sommer ziehen will. Eine Frage des Geldes und von Muheims Leistungen. Der verspricht: „Ich will jetzt genau so weitermachen.“