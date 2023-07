HSV – Pilsen im Liveticker: Wie schlägt sich Hamburg im ersten Härtetest?

Das erste Testspiel haben sie schon hinter sich. Doch der erste richtige Härtetest steht für den HSV am Freitag (18 Uhr) an: Die Schützlinge von Tim Walter messen sich einen Tag nach ihrer Ankunft im Trainingslager in Kützbühel mit Viktoria Pilsen. Ihre weiße Weste wollen die Rothosen nach dem 3:2-Erfolg in Verden wahren, doch gegen den letztjährigen Champions-League-Teilnehmer wird das kein leichtes Unterfangen. Verfolgen Sie das Spiel hier im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker