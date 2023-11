HSV-Pechvogel Suhonen taucht wieder auf – und darf von zwei großen Zielen träumen

Das Fußballjahr 2023 ist für Anssi Suhonen bereits gelaufen. Im Oktober hatte sich der Finne erneut das Wadenbein angebrochen und musste operiert werden. Für den HSV-Pechvogel schon die vierte große Verletzung innerhalb der vergangenen drei Jahre. Die aktuelle Länderspielpause nutzt er nun, um in der Heimat Kraft zu tanken. Dabei schaute er auch bei der finnischen Nationalmannschaft vorbei. Sie soll eine große Rolle spielen, wenn es für Suhonen im nächsten Jahr dann hoffentlich wieder vermehrt positive Nachrichten gibt.

Am liebsten wäre auf dem Platz dabei gewesen, aber dafür reicht es im Moment noch nicht. Nah dabei sein wollte Suhonen trotzdem. Mit 4:0 setzte sich die finnische Nationalmannschaft am Freitagabend in der EM-Qualifikation gegen Nordirland durch. Zu den Zuschauern im Olympiastadion Helsinki gehörte dabei auch Suhonen. Direkt am Rande des Spielfelds verfolgte er die Partie. EM-Träume statt Reha in Hamburg.

Auf direktem Weg kann Finnland die Qualifikation für die EM im kommenden Jahr in Deutschland zwar nicht mehr schaffen. Daran hat auch der Erfolg gegen Nordirland nichts geändert. Ausgeträumt ist der Traum damit aber noch nicht. Finnland steht bereits als Teilnehmer an den Playoff-Spielen im März 2024 fest. Mit zwei Siegen wären die Finnen für die EM dann qualifiziert. Ein möglicher Halbfinal-Gegner ist dann Bosnien-Herzegowina, nach aktuellem Stand könnte es aber auch gegen Israel oder die Ukraine gehen. Klar ist, dass auch Suhonen dann wieder auf dem Platz dabei sein will.

Sechs Spiele hat Suhonen bislang für Finnland gemacht

Suhonen zur EM? Ist das realistisch? Sollte ihn sein Körper nicht wieder stoppen, dürfte er auf jeden Fall zumindest eine Chance bekommen. Obwohl der Mittelfeldspieler in den vergangenen drei Jahren immer wieder von Verletzungen (unter anderem ein Kreuzbandriss und drei Wadenbeinbrüche) aus der Bahn geworfen wurde, hat er es immerhin auch schon auf 38 Einsätze für die HSV-Profis gebracht und sechs Spiele für die finnische A-Nationalmannschaft gemacht. Im neuen Jahr sollen weitere hinzukommen.

Aufstieg mit dem HSV in die Bundesliga und dann mit Finnland zur EM – für Suhonen wären es ohne Zweifel die bislang größten Highlights seiner Karriere. Für beides tankt der 22-Jährige aktuell Kraft, um im neuen Jahr dann mit Vollgas wieder richtig anzugreifen.