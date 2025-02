Der HSV hat nach insgesamt schwacher Leistung in Unterzahl noch ein 1:1 beim Tabellenletzten Jahn Regensburg geholt, den Sprung an die Spitze aber damit verpasst. Ein Rückschlag im Kampf um den Aufstieg. So hat die MOPO die Profis von Trainer Merlin Polzin bewertet: