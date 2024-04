Der HSV schlägt nach dem so bitteren 0:1 gegen Kiel zurück, g ewinnt bei Eintracht Braunschwig souverän mit 4:0 und hält damit die Aufstiegs-Hoffnungen am Leben! Gleich drei Hamburger Profis ragen dabei heraus. Hier die MOPO-Noten:

Der HSV schlägt nach dem so bitteren 0:1 gegen Kiel zurück, gewinnt bei Eintracht Braunschwig souverän mit 4:0 und hält damit die Aufstiegs-Hoffnungen am Leben! Gleich drei Hamburger Profis ragen dabei heraus. Hier die MOPO-Noten:

Raab: Wenn er gefordert wurde, war er da. Musste diesmal allerdings nicht oft in das Spiel eingreifen. Note 3

Reis: Als Rechtsverteidiger gelang nicht alles, dafür im Spiel nach vorne gut unterwegs. Dazu passte dann am Ende auch sein Treffer zum 4:0. Note 2,5

Hadzikadunic: Löste seinen Job in der Abwehr größtenteils solide – auch wenn das Passspiel und die Zweikampfführung in der einen oder anderen Situation noch ausbaufähig sind. Note 3

Schonlau: Ein sehr stabiler Auftritt des Kapitäns und Abwehrchefs. Gewann nahezu jeden Zweikampf und sorgte damit für viel Sicherheit vor dem HSV-Tor. Note 2

Muheim: Wirkte in der Defensive in einigen Szenen nicht sicher. Das führte auch dazu, dass es über seine Seite immer mal wieder gefährlich wurde. In der Offensive konnte er kaum Akzente setzen. Note 4

Meffert: Begann ziemlich wild und fehlerhaft. Verlor dabei auch ungewohnt viele Zweikämpfe. Fing sich dann im Laufe der Partie. Note 3,5

86. Heyer: Mischte noch kurz mit. –

Poreba: Setzte vor allem im Spiel nach vorne Akzente. Bereitet das erste und das dritte HSV-Tor vor. Note 2

Pherai: Wurde von den Braunschweig-Fans an alter Wirkungsstätte bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. Das irritierte ihn nicht wirklich. Leitete das 1:0 stark ein und war auch an der Entstehung zum 3:0 direkt beteiligt. Note 3

74: Suhonen: Der Finne gab wie immer direkt Vollgas. –

Königsdörffer: Drehte gerade in der ersten Halbzeit auf der rechten Seite ordentlich auf. Dazu gehörte auch seine perfekte Flanke vor dem 2:0. Nach der Pause kam nicht mehr viel. Note 3

67. Jatta: Traf direkt als Joker zum 3:0. So soll das sein! –

Dompé: Durfte erstmals unter Baumgart von Beginn an ran. War auf dem Platz kein großer Faktor. Brachte es in der Offensive lediglich auf eine Torschussvorlage. Note 4

67. Okugawa: Hatte auch beim 3:0 seine Füße im Spiel. –

Glatzel: Ging leicht angeschlagen in die Partie. Das war auf dem Rasen nicht zu sehen. Sehr aktiv und präsent. Erzielte seinen ersten Doppelpack im Jahr 2024. Hatte sogar noch Chance für mehr Tore. Note 2

67. Németh: Es soll bei ihm einfach nicht sein: Traf den Pfosten. –