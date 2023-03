Beim 3:0-Sieg des HSV gegen den 1. FC Nürnberg überzeugten gleich vier Hamburger mit einer MOPO-Note, die mindestens im guten Bereich lag. Einer ragte jedoch mit einer glatten Eins heraus. Hier gibt es die MOPO-Noten im Überblick.

Heuer Fernandes: Blieb zum zweiten Mal in diesem Jahr ohne Gegentor. Viele spektakuläre Paraden musste er dafür nicht zeigen. Die beste gab es, als Jonas David den Ball per Kopf auf das eigene Tor brachte (81.). Note 3

Katterbach: Feierte als Heyer-Ersatz seine Startelf-Premiere auf der rechten Abwehrseite. Erledigte den Job ordentlich, ohne dabei die ganz großen Akzente zu setzen. Note 3

90. Mikelbrencis: Kam in der Nachspielzeit. –

David: Löste die meisten Situationen ohne Probleme und gewann fast alle Zweikämpfe. Note 3

Schonlau: Ein sehr souveräner und selbstbewusster Auftritt. Ließ hinten überhaupt nichts anbrennen, dazu mit einigen sehr guten Bällen in der Offensive. Note 2

Muheim: Im Spiel nach vorne mit zahlreichen guten Aktionen. Defensiv hingegen nicht immer ganz sattelfest. Note 3

Meffert: Viel unterwegs, gutes Passspiel. Bereitete zudem den dritten Treffer vor. Note 2,5

Reis: Er bleibt in der Rückrunde der beste HSV-Torjäger. Erzielte schon sein viertes Tor in diesem Jahr. In dieser Form kaum zu ersetzen. Note 2

Bénes: Hielt sich zunächst etwas zurück, wurde dann aber immer auffälliger. Hatte einen entscheidenden Anteil am Treffer zum 2:0. Note 3

84. Kittel: Durfte noch ein paar Minuten mitmischen. –

Jatta: Der Einsatz stimmte. So richtig seinen Stempel konnte er dem Spiel aber nicht aufdrücken. Diesmal standen andere im Vordergrund. Note 3,5

88. Németh: Ebenfalls noch mit einem Kurzeinsatz. –

Dompé: Wirbelte auf der linken Seite unermüdlich und war von den Nürnbergern nie in den Griff zu bekommen. Dazu auch noch Torschütze und Vorlagengeber. Besser geht es nicht. Note 1

84. Königsdörffer: Setzte den Schlusspunkt mit dem 3:0. –

Glatzel: Er wollte unbedingt treffen, tat es in der 72. Minute dann auch. Doch der Videoassistent hatte etwas dagegen. Blieb damit erstmals in dieser Saison in drei Liga-Spielen in Folge ohne Tor. Die Leistung stimmte trotzdem. Note 3

90. Bilbija: Bekam noch einen Kurzeinsatz. –