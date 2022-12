Mit einer gehörigen Portion Dusel vor allem in Durchgang eins, aber dank einer Leistungssteigerung in Abschnitt zwei hat der HSV am Freitagabend mit 3:2 gegen Holstein Kiel gewonnen – und ist damit an die Tabellenspitze der Zweiten Liga gesprungen! Aufseiten der Hamburger glänzte neben dem Keeper auch ein Torschütze. Es gab aber auch zwei Ausfälle. Hier gibt‘s die Noten im Überblick.