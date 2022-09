HSV – Nordsjælland 0:2: Nygren erhöht für die Dänen – Walter bringt Nachwuchstalent

Der HSV nutzt die Länderspielpause für einen echten Härtetest: Am Donnerstag empfangen die Rothosen den dänischen Spitzenklub FC Nordsjælland zum Freundschaftsspiel. Anstoß ist um 13.30 Uhr auf den Trainingsplätzen am Volksparkstadion.

Das Spiel im Liveticker

80. Min Die letzten zehn Minuten der regulären Spielzeit laufen. Geht hier noch etwas für den HSV?

77. Min Beinahe die Entscheidung: Roback wird links in den Strafraum geschickt, erneut aber schafft es Zumberi gerade noch rechtzeitig in den Zweikampf, so dass die Leihgabe des AC Mailand verzieht.

75. Min Der dritte Doppelwechsel von Walter: Die Eigengewächse Andresen und Fabisch ersetzen Leibold und Krahn.

72. Min Coulibaly kann parallel zum Sechzehner an seinen Gegenspielern vorbeispazieren, dringt in die Box und bringt den Ball einfach mal scharf in die Mitte. Dort hält Nygren den Schlappen rein und trifft ins lange Eck. Da sah die Hamburger Defensive nicht gut aus.

72. Min Tor für Nordsjælland! Nygren erhöht!

70. Min Im Gegenzug hat auch Nordsjælland eine Chance. Nygren wird per Steckpass in den Sechzehner geschickt und steht frei vor Raab, doch Zumberi kann den Stürmer noch entscheidend am Abschluss hindern.

69. Min Muheim geht mit einem starken Solo bis tief in die gegnerische Hälfte und legt auf Amaechi, dessen Flanke fängt der eingewechselte Keeper Gülstorff aber sicher ab.

63. Min Und Sanne hat gleich die beste Chance der zweiten Halbzeit für den HSV: Bilbija steckt durch auf den Nachwuchsstürmer, der es aus halblinker Position im Strafraum versucht, die Kugel aber gut einen Meter über den Kasten setzt.

61. Min Weiterer Doppelwechsel beim HSV: Glatzel und der erst 18-jährige Sanne ersetzen Jatta und Kittel.

58. Min Ein eigener Eckball wird zum Bumerang für den HSV! Hansen startet aus der eigenen Hälfte und wird auf die Reise geschickt. Weil ein anderer Däne mitgelaufen ist, muss Muheim im Eins-gegen-Zwei abwartend agieren, so dass Hansen Zeit und Platz hat und den Ball mit links ins lange Eck schlenzen kann. Raab ist noch dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern. Ganz unhaltbar war der aber nicht.

58. Min Tor für Nordsjælland! Mads Hansen schlenzt die Dänen in Front!

53. Min Suhonen verliert im Mittelfeld den Ball und weiß sich in der Gegenbewegung nur mit einem taktischen Foul zu helfen. Dafür sieht der Finne Gelb.

52. Min Gute Chance! Kittel zieht von rechts nach innen und legt auf Jatta, der es gegen die Laufrichtung des Keepers aus der Distanz versucht, aber an der starken Reaktion des Schlussmannes scheitert.

50. Min Jatta und Nuamah liegen nach einem Zweikampf am Boden und müssen von ihren jeweiligen Mannschaftsärzten behandelt werden, für beide scheint es nach der kurzen Schrecksekunde aber weiterzugehen.

48. Min Der HSV wechselte in der Halbzeit übrigens zwei Mal, Muheim und Zumberi kommen für Heyer und Schonlau. Bei Nordsjælland wurde derweil nahezu die halbe Mannschaft ausgetauscht.

47. Min Bilbija weiß an diesem Donnerstagnachmittag durchaus zu gefallen. Diesmal zieht er am rechten Strafraum-Eck das Foul und ermöglicht Amaechi somit einen Freistoß aus exzellenter Position, denn der Engländer aber weit drüber jagt.

Anpfiff der zweiten Halbzeit!

Vom Spektakel aus dem November des vergangenen Jahres ist zwischen diesen beiden Teams bis hierhin noch nicht viel zu sehen. 0:0 steht es nach einem ersten Durchgang, in dem der HSV über weite Strecken die Spielkontrolle innehatte, sich aber nur selten mit Großchancen belohnen konnte. Das genau umgekehrte Bild zeichnete sich bei Nordsjælland: Die Dänen waren viel mit der Defensive beschäftigt, kamen sie aber mal nach vorne, wurde es zumeist umgehend gefährlich.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

42. Min Starke Aktion von Amaechi, der an die Grundlinie dribbelt und von dort in die Mitte gibt. Die Flanke wird vor den Strafraum geklärt, wo sich Suhonen den Ball schnappt und wuchtig abzieht – knapp links vorbei.

39. Min Das frühe Pressing des HSV trägt immer wieder Früchte. Diesmal kriegt Suhonen das Spielgerät nach dem frühen Ballgewinn und zieht ab, dem der geplante Schlenzer aber nicht wirklich gelang. Der zentrale Versuch ist kein Problem für Hansen.

36. Min Krahn lässt im Mittelfeld einen Gegenspieler aussteigen, geht ein paar Meter und versucht es aus gut 20 Metern zentraler Position. Sein Flachschuss wird aber geblockt.

35. Min Der HSV geht vorne früh drauf und erkämpft sich letztlich einen Eckball.

31. Min Kittel verliert den Ball im Mittelfeld an Faghir, der es gegen den aufgerückten Raab aus der Distanz versucht und das Leder nur knapp über den Kasten hebt. Im Anschluss hat Kittel noch Gesprächsbedarf, sah sich im vorangegangenen Zweikampf gefoult.

25. Min Plötzlich die große Chance zur Führung: Jatta legt in die Mitte auf Bilbija, der sich im Zweikampf mit Kian Hansen resolut durchsetzt und ansatzlos abschließt. Sein Abschluss streift knapp am rechten Pfosten vorbei.

23. Min Leibold schickt Amaechi mit einem Schnittstellen-Pass auf die Reise. Der Engländer schlägt einen Haken und schließlich die Flanke in den Strafraum, die aber niemanden erreicht. Wenige Augenblicke später segelt ein langer Ball von Schonlau ins Toraus.

20. Min Über Jatta werden die Rothosen mal wieder offensiv vorstellig, die Flanke des Gambiers hat Keeper Hansen im Nachfassen sicher.

18. Min Von der starken Anfangsphase des HSV ist inzwischen nicht mehr viel übrig, stattdessen sind es die Dänen, die hier schon zweimal gefährlich vor das Tor kamen und bereits in Führung hätten gehen können, wenn nicht gar müssen.

15. Min Ein katastrophaler Rückpass von David hat beinahe den Rückstand zur Folge! Das Zuspiel des Innenverteidigers auf seinen weit vorne stehenden Schlussmann gerät viel zu kurz, doch statt direkt abzuschließen, braucht Mads Hansen zu lang, so dass Raab zurückeilen und letztlich mit starker Fußabwehr retten kann.

11. Min Raab erstmals gefordert! Nordsjælland kann sich die HSV-Defensive erstmals mit Ballbesitz ein wenig zurechtlegen, am Ende schlägt Christensen eine Flanke auf den völlig freien Mads Hansen. Der 20-Jährige versucht es mit einem Kopfball aufs lange Eck, den Raab gerade so eben um den Pfosten lenken kann. Die folgende Ecke bringt nichts ein.

7. Min Eine Flanke von Schonlau erreicht Jatta im Strafraum nicht. Mit Ballbesitz für die Dänen geht es weiter.

5. Min Der HSV zieht in den ersten Minuten sein gewohntes Ballbesitz-Spiel auf, Nordsjælland geht in der Regel im Mittelfeld ins Pressing.

1. Min Die erste Chance gehört Bilbija, doch sein Versuch wird von Keeper Hansen zur Ecke geklärt. Diese bringt nichts ein.

Anpfiff!