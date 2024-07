HSV – Nantes 4:2: Heyer, Hadzikadunic, Baldé und Jatta sorgen für den nächsten Sieg

Vierter Sieg im vierten Testspiel für den HSV. Nach den Erfolgen in Neetze (12:0), Drochtersen (5:1) und beim VfB Lübeck (5:2) setzte sich der HSV am Samstag im Österreich-Trainingslager auch gegen den französischen Erstligisten FC Nantes durch. Aus einem 0:2 machten die HSV-Profis im 120-Minuten-Test in Saalfelden am Ende einen 4:2-Sieg. Moritz Heyer (72.), Dennis Hadzikadunic (82.), Fabio Baldé (86.) und Bakery Jatta (98.) trafen beim verdienten Sieg gegen die Franzosen. Hier sind die Highlights des Spiels zum Nachlesen.

Abpfiff! Das wars. Der Schiedsrichter beendet das Spiel.

118. Minute: Fast das 5:2 für den HSV. Königsdörffer kommt nach einer Oliveira-Flanke per Kopf zum Abschluss. Der Ball kann jedoch abgewehrt werden.

114. Minute: Der HSV hat noch Lust auf mehr. Wieder wird es nach einer Muheim-Ecke gefährlich vor dem Tor der Franzosen. Am Ende kommt Baldé zum Abschluss. Der Ball geht aber über das Tor.

110. Minute: Mittlerweile hat sich der FC Nantes mit der drohenden Niederlage offenbar abgefunden. Nach vorne geht nicht mehr viel. Der Ball bleibt aktuell die meiste Zeit im Mittelfeld.

105. Minute: In Saalfelden haben die letzten 15 Minuten begonnen. Viel Ballbesitz für die Franzosen gibt es aktuell. Der HSV konzentriert sich auf Konter und eine stabile Defensive.

100. Minute: Der HSV hat das Spiel gedreht und befindet sich nun klar auf der Siegerstraße. Geschlagen wollen sich die Franzosen aber noch nicht geben. Nantes versucht nun immer mehr Druck zu machen, kommt dabei aber nicht wirklich zu gefährlichen Abschlüssen.

98. Minute: Der nächste Treffer für den HSV! Jonas Meffert bedient Bakery Jatta, der zum 4:2 für die Hamburger trifft.

94. Minute: Der französische Erstligist versucht im Spiel nach vorne jetzt wieder mehr. Bislang lässt die HSV-Abwehr aber nicht viel zu.

91. Minuten: Der Ball rollt wieder. Für die letzten 30 Minuten gibt es erst mal keine Wechsel.

90. Minute: Nächste Pause in Saalfelden. Mit starken 30 Minuten hat der HSV das Testspiel gegen Nantes für den Moment gedreht und führt nicht unverdient mit 3:2. Gleich geht es in den Schlussspurt.

86. Minute: Tor für den HSV! Und das ist ein ganz besonderer Treffer. Fabio Baldé, der heute seinen 19. Geburtstag feiert, läuft mit dem Ball am Fuß fast komplett über den ganzen Platz trifft eiskalt zum 3:2 für den HSV.

82. Minute: Der Ausgleich für den HSV! Nach einer Muheim-Ecke landet der Ball bei Hadzikadunic, der volley zum 2:2-Ausgleich trifft. Ein schöner und auch verdienter Treffer zum 2:2.

79. Minute: Gute Chance zum Ausgleich für den HSV. Königsdörffer kommt aus zentraler Position zum Abschluss. Sein Schuss wird jedoch abgeblockt.

75. Minute: Der Anschlusstreffer hat für neuen Schwung im HSV-Spiel gesorgt. Die Hamburger sind jetzt gut dabei und haben viel Ballbesitz. Es läuft in die richtige Richtung.

72. Minute: Tor für den HSV! Ramos verlängert nach einer Muheim-Ecke den Ball auf Heyer, der locker zum 1:2-Anschlusstreffer einschiebt.

69. Minute: Öztunali kommt für den HSV zum Abschluss, bringt die Kugel aber nicht direkt auf das Tor.

66. Minute: Die ersten Chancen gehören nach der Pause den Franzosen. Eine Ecke kann von Ramos geklärt werden. Und auch Tom Mickel ist direkt gefragt, bei einem Fernschuss der Franzosen aber auf dem Posten.

63. Minute: Diese Elf steht für den HSV in Saalfelden beim Test gegen den FC Nantes jetzt auf dem Platz: Mickel – Oliveira, Hadzikadunic, Ramos, Muheim – Meffert, Heyer, Öztunali – Baldé, Königsdörffer, Jatta

61. Minute: Weiter geht es in Österreich. Beim HSV-Test gegen den FC Nantes haben die zweiten 60 Minuten begonnen. Beide Teams wurden komplett ausgetauscht.

Pause in Saalfelden: Im XL-Test gegen den FC Nantes liegt der HSV nach der hälfte der Spielzeit (60 Minuten) mit 0:2 hinten. Nach einigen Problemen in der Startphase lief der Ball zuletzt besser in den Reihen der Hamburger. Zumindest der Anschlusstreffer wäre nicht unverdient gewesen.

60. Minute: Zum Abschluss der zweiten 30 Minuten gibt es für den Schiedsrichter noch mal ein bisschen Arbeit. Die Franzosen fordern einen Elfmeter, werden aber nicht erhört. Auf der anderen Seite gibt es für den HSV einen Freistoß aus zentraler Position. Dompé tritt an, trifft aber nur die Mauer.

55. Minute: Während die Franzosen aktuell fast nur noch auf Konter setzen, ist das Bemühen im Spiel nach vorne beim HSV klar zu erkennen. Immer wieder wird dabei der Weg über die Außenbahnen gesucht. Es fehlt aber in vielen Zuspielen noch die Genauigkeit.

51. Minute: Karabec versucht es per Freistoß aus 20 Metern. Der Ball segelt über das Tor.

49. Minute: Die nächste Chance für den HSV. Dompé bedient im Strafraum der Franzosen Németh. Der HSV-Stürmer kann den Ball aber nicht kontrollieren und verpasst damit eine gute Möglichkeit.

47. Minute: Der HSV liegt weiterhin mit 0:2 hinten, hat aber mittlerweile deutlich mehr vom Spiel und hätte sich so langsam auch einen Treffer verdient.

44. Minute: Wieder ist es Dompé, der den HSV nach vorne bringt und am linken Strafraum-Eck einen Freistoß herausholt. Der Franzose schießt den Freistoß selbst und bringt die Kugel dabei auch auf das Tor. Der Schuss wird jedoch abgewehrt.

40. Minute: Fast der erste Treffer für en HSV. Dompé flankt auf Karabec, der per Kopf zum Abschluss und bislang besten HSV-Chance kommt. Nantes-Torhüter Lafont kann den Ball allerdings abwehren.

38. Minute: Dompé gehört beim HSV ganz klar zu den wenigen Aktivposten auf dem Platz. Bislang findet er mit seinen Zuspielen aber zu selten auch die eigenen Mitspieler.

35. Minute: Dompé setzt sich auf der linken Seite durch und holt für den HSV immerhin mal wieder eine Ecke raus. Für Torgefahr kann diese aber nicht genutzt werden.

33. Minute: In der Defensive stehen die Franzosen weiter sehr kompakt und sicher. Für den HSV gibt es kaum ein Durchkommen nach vorne.

31. Minute: Nach fünf Minuten Pause geht es weiter in Saalfelden. Beide Teams stehen unverändert auf dem Platz.

30. Minute: Das erste Viertel ist vorbei. Die Franzosen führen verdient mit 2:0. Nun gibt es die erste Pause und dabei sicherlich auch ein paar klare Worte von HSV-Trainer Steffen Baumgart.

27. Minute: Der nächste Treffer in Saalfelden. Und wieder jubeln die Franzosen. Kapitän Nicolas Pallois ist nach einem Eckball per Kopf zur Stelle und trifft zum 0:2.

25. Minute: Kein Tor, aber zumindest ein bisschen Szenenapplaus für den HSV. Jean-Luc Dompé spielt den Ball elegant mit der Hacke weiter. Das freut die Fans im Stadion, bringt die Hamburger auf dem Platz aber wirklich nicht wirklich weiter.

24. Minute: Nächste Ecke für den FC Nantes. Kapitän Sebastian Schonlau passt auf und klärt den Ball.

22. Minute: Der HSV, der wie zuletzt bei eigenem Ballbesitz auf eine Dreierkette in der Abwehr setzt, kommt langsam besser ins Spiel, muss aber auch in der Defensive immer wieder aufpassen.

18. Minute: Erster Abschluss für den HSV. Mikelbrencis und Németh kommen auf der rechten Seite durch und holen immerhin eine Ecke raus. Direkt danach zieht Elfadli aus der zweiten Reihe ab, sein Schuss wird allerdings vom Torwart der Franzosen gehalten.

14. Minute: Verletzungsunterbrechung in Saalfelden. Florent Mollet (früher Schalke) hat es bei den Franzosen erwischt. Der Spielmacher hat sich offenbar schlimmer am Knie verletzt und muss vom Platz getragen werden. Der FC Nantes muss wechseln.

13. Minute: Nach dem Rückstand sind die Hamburger nun unter Zugzwang. Zu sehen ist das auf dem Rasen noch nicht wirklich. Bislang haben die Franzosen mehr vom Spiel.

10. Minute: Tor für Nantes. Adel Mahamoud trifft für die Franzosen zur Führung. Jonas David hatte denn Ball zuvor unglücklich verlängert.

6. Minute: Auf klare Torchance muss beim Test in Saalfelden am Steinernen Meer bislang noch gewartet werden. Beide Teams befinden sich in den ersten Minuten noch in der Abtastphase.

4. Minute: Nun haben sich auch die Franzosen erstmals nach vorne bewegt. William Mikelbrencis klärt zur Ecke. Aus der können die Franzosen nichts machen. Katterbach bringt den Ball aus der Gefahrenzone.

2. Minute: Über die linke Seite bringt Noah Katterbach den Ball nach vorne. Mehr als ein Einwurf springt für den HSV allerdings noch nicht dabei heraus.

Anpfiff: Die Spieler sind auf dem Platz, der Schiedsrichter hat die Partie angepfiffen. Los geht der erste HSV-Test im Österreich-Trainingslager