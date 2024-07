Stefan Kuntz reiste am Donnerstag mit einem klaren Anliegen in Bramberg an. Der Sportvorstand will die verbleibende Trainingslager-Woche nutzen, um Gespräche zu führen mit den Spielern, die schlechte Aussichten haben auf viel Spielzeit in der kommenden Saison. Die HSV-Bosse wollen ehrlich sein mit den Wackelkandidaten, sie streben eine Verkleinerung des Aufgebots an – aber parallel auch die Verpflichtung eines neuen Rechtsverteidigers. Das Profil steht.