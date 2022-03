HSV muss wohl trotz Corona spielen: So könnte die Notelf aussehen

Wie wird das Team aussehen, das der HSV am Samstag gegen Aue (wahrscheinlich) auf den Platz schicken wird? Neben der Frage, ob die DFL dem HSV-Antrag auf Spielverlegung wegen des Corona-Ausbruchs stattgeben wird, war das am Freitag die drängendste. Da letztere nicht beantwortet wurde, scheint mit Blick auf erstere sicher: Die Startelf wird ein ganz anderes Gesicht haben.

„Um für alle Fälle gewappnet zu sein“, wie es von Vereinsseite hieß, setzte der HSV um 15 Uhr kurzfristig ein Training an. Der zentrale Grund: Auch am Freitag stimmte die DFL keiner Verlegung zu, hielt nur sporadisch Kontakt in den Volkspark. Um professionell auf alle Szenarien vorbereitet zu sein, begrüßten Tim Walter und seine Co-Trainer dann also 15 Feldspieler und alle vier Torhüter auf dem Platz.

HSV gegen Aue: So könnte die Startelf aussehen

Offenkundig waren dies diejenigen Profis, die – entweder am Donnerstag oder bei der Nach-Testung im Drive-in-Verfahren am Freitag – kein positives Testergebnis hatten. Neben dem bereits bekannten Corona-Fall Moritz Heyer fehlten von den aktuell eigentlich fitten Spielern hingegen Sebastian Schonlau, David Kinsombi, Sonny Kittel, Giorgi Chakvetadze, Faride Alidou und Manuel Wintzheimer.

Innerhalb des Kaders sind es also weniger Fälle als anfangs gedacht. Da zudem Jonas Meffert gesperrt fehlt, wird Walter dennoch zu großer Umstellung gezwungen sein – und so könnten etwa Jonas David, Maximilian Rohr oder Anssi Suhonen ihr Startelf-Comeback nach langer Zeit feiern. Josha Vagnoman könnte zudem in der Offensive gebraucht werden, sollte Mikkel Kaufmann nicht das Vertrauen von Walter genießen.

Die Anzahl an offenbar zur Verfügung stehenden Profis lässt jedenfalls vor dem Hintergrund der DFL-Spielordnung ziemlich sicher sagen, dass am Samstag um 13.30 Uhr der Anpfiff ertönen wird – mit einer denkwürdigen HSV-Notelf.