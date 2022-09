Es hat sie voll erwischt. Spät, aber mit Wucht. Aufgrund zahlreicher Corona-Fälle stellte der HSV den Antrag, das für Samstag geplante Heimspiel gegen Aue zu verlegen. Ob die DFL dem zustimmt, ist offen. Schlimmstenfalls müsste der HSV wohl mit einer Rumpftruppe antreten. Die MOPO nennt alle Hintergründe.

Dort, wo es eigentlich zur Sache gehen sollte, herrschte am Donnerstagvormittag gähnende Leere. Nichts los auf den Trainingsplätzen im Volkspark, kein HSV-Profi weit und breit. Richtig voll wurde es zuvor gegen 9 Uhr lediglich einen Steinwurf entfernt, in der Buseinfahrt des Stadions, wo sich Mannschaft und Betreuerstab zum Corona-Test im Drive-In einfanden. Danach entschwanden sie wieder.

Nach der intensiven Testung sah der HSV von anschließenden Aktivitäten ab, meldete sich dann aber über seine Vereins-Homepage zu Wort. Ein Großteil des Kaders und des Staffs habe sich angesteckt, ließ der Klub um kurz nach 14 Uhr verlauten. Wie viele genau, das ließ der HSV im Unklaren. Sportvorstand Jonas Boldt stellte lediglich fest: „Wir wären in der aktuellen Lage leider nicht spielfähig und haben die für heute angesetzten Trainingseinheiten abgesetzt.“ Zudem habe der Verein bei der DFL die Verlegung des Spiels beantragt.

Der HSV bräuchte neun gesunde Profis, um spielen zu können

Was beim ersten Lesen angesichts zahlreicher Corona-Fälle plausibel klingen mag, ist jedoch unter dem Strich gar nicht so leicht durchzusetzen. Laut DFL-Spielordnung muss eine Partie wie geplant ausgetragen werden, sobald einem Verein 16 einsatzfähige Akteure (Profis oder Amateure) zur Verfügung stehen – darunter allerdings zumindest neun Lizenzspieler, von denen einer Torwart sein muss. Kommt ein Verein auf diese Anzahl an Spielern, ist eine Spielverlegung eigentlich ausgeschlossen.

Wie viele Spieler aber hätte der HSV noch zur Verfügung? Der Verein sträubt sich dagegen, die genaue Anzahl der infizierten Spieler zu benennen, wähnt sich in Sachen Verlegung aber auf der sicheren Seite. Die MOPO erfuhr, dass sich wohl auch der ein oder andere negativ getestete Spieler in häusliche Isolation begeben musste. Das soll unter anderem auch mit infizierten Kontaktpersonen zu tun haben.

Wie wird die DFL über den HSV-Antrag befinden?

Völlig offen, was das alles für die anstehende Entscheidung der DFL bedeutet. Bis zum Donnerstagabend hatte der HSV noch keine Antwort erhalten. Aber: Sollten ihm am Ende doch neun Profis zur Verfügung stehen, müsste er spielen. Denn bei der U21, deren Spieler den Profi-Kader auffüllen müssten, ist nach MOPO-Informationen lediglich Arlind Rhexipi an Corona erkrankt. So zumindest war der Stand am Donnerstag. Profi-Trainer Tim Walter stünden also genügend Alternativen aus der „Zwoten“ zur Verfügung. Das Team von Trainer Pit Reimers bereitet sich gerade auf ihren Start in die Regionalliga-Aufstiegsrunde am Sonntag gegen Hildesheim vor.

Wie geht es nun weiter bei den Profis? Am Freitagvormittag werden alle Donnerstag negativ getesteten Spieler erneut im Volkspark vorfahren und einen weiteren Abstrich nehmen lassen. Anschließend düsen sie wieder nach Hause, bis die Ergebnisse feststehen.

Noch offen, ob der HSV am Freitag trainieren wird

Unklar, ob später dann noch trainiert wird. Das hängt auch damit zusammen, ob die DFL sich bis dahin erklärt hat. Eine Entscheidung, auf die auch Erzgebirge Aue wartet. Der HSV-Gegner wollte sich eigentlich Freitagmittag auf den Weg nach Hamburg machen. Pikant: Schon einmal, im Oktober 2020, weilten die Auer bereits in Hamburg, vermeldeten dann ihrerseits mehrere Corona-Fälle und fuhren unverrichteter Dinge wieder Richtung Osten – allerdings noch bevor die DFL die Partie überhaupt abgesetzt hatte.

Auch HSV-Konkurrent Düsseldorf hat große Corona-Sorgen

Neben dem Aue-Spiel steht auch der kommende HSV-Auswärtsauftritt in Düsseldorf (19.3.) auf der Kippe. Die Fortuna veröffentlichte am Donnerstag die Namen von 14 an Corona erkrankten Spielern, bat die DFL zumindest um eine Verlegung der Partie am Samstag in Paderborn.