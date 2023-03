HSV-Leistungsträger jagt in Karlsruhe einen Rekord

Tim Walter war nach dem Sieg gegen Nürnberg eigentlich nach einem Sonderlob für Jean-Luc Dompé gefragt worden, da merkte der HSV-Coach noch etwas ganz anderes an, was ihm an dem 3:0 besonders gefallen hatte: „Ferro hat zu Null gespielt.“ Und das zum bereits achten Mal in dieser Saison, weshalb Daniel Heuer Fernandes nun vor einem persönlichen Rekord steht.

Seine Bestmarke als HSV-Torwart hat der 30-Jährige bereits geknackt. Denn seit Heuer Fernandes 2019 in den Volkspark gewechselt war, konnte er in keiner Zweitliga-Spielzeit so oft seinen Kasten sauber halten; sein Saison-Rekord beim HSV lag bei sieben – bis vergangenen Samstag.

Knackt HSV-Keeper Heuer Fernandes den Zu-Null-Rekord?

Und am Sonntag will der Keeper auch seinen individuellen Profi-Bestwert einstellen. 2013/14 bewahrte Heuer Fernandes – damals für den VfL Osnabrück – in Liga drei gar neunmal in einer Saison die Weiße Weste. Die Marke wackelt. Schon zwölf Spieltage vor Schluss. Und die Aussichten scheinen gut, zumal der HSV nun nach Karlsruhe reist.

MOPO

In bis dato sechs Profi-Spielen gegen den KSC blieb Heuer Fernandes gleich viermal ohne Gegentor. Gegen kein Team, auf das er in seiner Karriere mindestens dreimal traf, hat er eine bessere Zu-Null-Quote als diese: nämlich 66,67 Prozent.

Wir haben sehr gut verteidigt“, lobte Walter am Samstag. Das hatte der HSV vor allem zu Saisonbeginn schon getan, als Heuer Fernandes nach neun Partien starke sechsmal gegentorlos geblieben war. Seither und auch 2023 hatte sich der HSV defensiv aber zu oft zu anfällig präsentiert. Samstag zeigte er nun wieder Abwehrarbeit in Perfektion. Tut er das auch acht Tage später wieder (und gewinnt), dürfte sich Heuer Fernandes nicht nur über die nächsten drei Punkte freuen.