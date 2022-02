40 Jahre lang hatte kein HSV-Profi in einem Ligaspiel vierfach getroffen. Dann kam Robert Glatzels Gala-Auftritt beim 5:0 bei Tabellenführer Darmstadt 98. Dem 28-Jährigen gelang bei den „Lilien“ vor dem Tor so ziemlich alles. Der Letzte, dem ein ähnliches Kunststück zuvor gelungen war, war Vereinsikone Horst Hrubesch. Beim 6:1-Sieg gegen Fortuna Düsseldorf traf der heute 70-Jährige im Jahr 1982 ebenfalls vierfach.

Richtig erinnern kann sich der Nachwuchsdirektor daran nicht mehr. „Es ist wirklich nicht entscheidend, ob ich drei, vier oder fünf Tore gemacht habe – entscheidend ist, dass man die Spiele gewonnen hat“, sagte Hrubesch im Gespräch mit der MOPO. Dass es jetzt, 40 Jahre später, einen Nachfolger gibt, freut das einstige Kopfballungeheuer dennoch sehr.

„Ich hoffe natürlich, dass Robert noch weitere Treffer nachlegen kann“, sagte der Europameister von 1980 und erklärte: „Das Spiel in Darmstadt hat gezeigt, was ihn stark macht: Wenn er in der Box ist, macht er die Tore.“ Aber Glatzel wisse auch, „dass er Fußball nicht allein spielen kann, sondern dass er die anderen zehn dafür auch braucht – und die, die auf der Bank sitzen. Das ist der große Vorteil, den Robert hat“, weiß Hrubesch.

Das könnte Sie auch interessieren: Hrubesch ist stolz auf HSV-Talent Krahn – und warnt

Und noch eine Eigenschaft, die Glatzel mit Hrubesch gemein hat, hebt er hervor: „Er ist ein Teamplayer, der für die Mannschaft steht, der sich für die Mannschaft aufopfert.“