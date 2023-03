Mit Assists kennt er sich aus. Noch am 27. November lief Elijah Krahn für die HSV-U19 auf, lieferte beim 5:1-Sieg gegen Union Berlin zwei Vorlagen. Sein bis dato letztes Spiel für die U19. Keine zwei Wochen später debütierte er in der U21, wurde in der Regionalliga vier eine Minute vor Schluss eingewechselt. Wiederum zwei Monate später wiederholte sich die Geschichte nun auf ähnliche Art und Weise – nur diesmal bei den Profis!

Statt nur einer durfte Krahn in Darmstadt sogar vier Minuten ran – und die reichten dem 18-Jährigen, um sich per Steckpass auf Viererpacker Robert Glatzel prompt in die Scorerliste einzutragen. Tim Walter freute sich für seinen „geerdeten Bub“, betonte im selben Atemzug aber: „Er muss noch sehr viel arbeiten. Deswegen: Ball flach halten.“

HSV-Direktor Hrubesch bremst den Hype um Krahn

Ähnlich sieht das Horst Hrubesch. Der HSV-Nachwuchsdirektor habe sich zwar „richtig gefreut“ über Krahns Debüt. „Darauf können wir alle stolz sein.“ Aber der MOPO sagt die Vereinsikone auch: „Elijah ist ein Spieler, der am Anfang seiner Karriere ist, der sich erstmal im Herrenbereich festsetzen muss.“ Letztlich sei die Vorlage von Krahn, der 2015 vom SC Concordia in den HSV-Nachwuchs wechselte und jüngst bis 2024 in Hamburg verlängerte, auch „nur eine Aktion gewesen“.

MOPO

Hrubeschs Hoffnung: „Ich würde mir wünschen, dass man da auf dem Boden bleibt. Das ist ein junger Spieler, der mit 18 Jahren schon bei den Profis trainiert.“ Wenn er dann mal ein Spiel „über 45 Minuten oder mehr“ mache, könne man die Situation neu bewerten.

Hrubesch verspricht HSV-Talent Elijah Krahn Hilfe

Der Unterstützung der Verantwortlichen kann sich der weit vor Jahresfrist zu den Profis beförderte Krahn dabei sicher sein, verspricht Hrubesch: „Alle werden ihm helfen, Tim Walter und das Trainerteam haben es vorgemacht, wir helfen ihm, so gut wir können. Am Ende wird es darauf ankommen, was er bereit ist dafür zu tun.“ Für den 70-jährigen Ex-Stürmer ist klar: „Die Kunst mit jungen Spielern wird immer bleiben, den Weg kontinuierlich weiterzugehen.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Kommentar – Walters Credo entfaltet seine Wirkung

Den ersten Schritt auf diesem Pfad hat Krahn gemacht. Ein Schritt, der dem sechsfachen U-Nationalspieler (je sechs Länderspiele für die deutsche U16 und U17) laut Hrubesch gezeigt hat: „Wenn er sich quält und macht und tut, zahlt sich das am Ende aus.“ Das sei das eigentlich Entscheidende.