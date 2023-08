HSV-Leader Reis: Saison-Debüt als Kapitän in der Startelf?

Das sah doch schon ganz gut aus: Bei der Abschlusseinheit vor dem Hertha-Spiel bat Trainer Tim Walter seine Profis zum Ende hin zu einem Trainingsspielchen, bei dem Ludovit Reis und László Bénes Seite an Seite im Mittelfeld die Fäden zogen.

Es dürfte ein Vorgeschmack auf das sein, was am Samstagabend (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) in der Hamburger Zentrale zu erwarten ist, denn: Immanuel Pherai trainierte auch am Freitag nur individuell, das Spiel gegen Hertha kommt für den Niederländer, den Adduktorenprobleme plagen, zu früh.

Pherai fehlt dem HSV gegen Hertha BSC

Gut möglich also, dass Reis bei seinem Comeback nach Schulterverletzung direkt wieder in der Startelf steht, dann als Kapitän in Vertretung des verletzten Sebastian Schonlau.

Beim Pokalspiel in Essen (4:3 n. V.) hatte Levin Öztunali den zentralen Part an Bénes Seite bekleidet. Dem 27-Jährigen droht gegen die Hertha nun erstmals der ungeliebte Bankplatz.