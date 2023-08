Holland-Frage beim HSV: Reis oder Pherai – wer darf gegen Hertha spielen?

In jedem Pflichtspiel gab es unter Tim Walter in dieser Saison bislang eine neue HSV-Startelf. Beim Pokal-Auftritt in Essen (4:3 n.V.) wurde die Mannschaft im Vergleich zum vorherigen Ligaspiel sogar auf fünf Positionen verändert. Für das Heimspiel gegen Hertha BSC am Samstag gehen die Umbauarbeiten weiter. Diesmal muss Walter dabei womöglich ein Luxus-Problem lösen. Es geht um die Holland-Frage.

Ludovit Reis oder Immanuel Pherai – wer darf beim Zweitliga-Topspiel am Samstag neben László Bénes im zentralen Mittelfeld ran? Nicht nur für Walter eine spannende Frage. „Die Zeit wird es zeigen”, sagt der HSV-Coach, der damit vor allem die zurzeit noch unklare Einsatzfähigkeit bei Pherai meint.

Pherai plagten zuletzt Muskelprobleme

Mit Muskelproblemen hatte der Niederländer zuletzt das Pokalspiel in Essen verpasst. Mit der Mannschaft konnte er in dieser Woche noch nicht trainieren, doch aus dem Rennen für das Hertha-Spiel ist er noch nicht. Die Entwicklung geht mittlerweile in die richtige Richtung.

„Es geht ihm besser”, so Walter, der Pherai am Freitag beim Abschlusstraining wieder auf dem Platz erwartet. Sollte das klappen, wäre auch ein Einsatz am Samstag denkbar.

Walter: „Reis ist einsatzfähig“

Und wenn nicht? Dann wäre Reis für Walter die Alternative. Vor knapp vier Wochen hatte sich der zweite Niederländer im Team an der Schulter verletzt und damit bislang alle Pflichtspiele der Saison verpasst. Seit dieser Woche ist Reis nun zurück im Mannschaftstraining und laut Walter auch direkt bereit, in die Saison zu starten. Der Coach nüchtern: „Er ist einsatzfähig.”

Reis oder Pherai? Wen lässt Walter ran? Die Entscheidung fällt womöglich erst am Spieltag. Einer der beiden soll gegen den Bundesliga-Absteiger am Ende in der Startelf stehen.