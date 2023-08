Vor dem Wiedersehen am Samstag kommen die Gedanken an die Relegation 2022 gegen Hertha BSC wieder hoch. Ohne ihn hätte der HSV wohl in der vergangenen Saison in der Bundesliga gespielt. Doch der große Berliner Held wird beim Zweitliga-Topspiel nicht mehr dabei sein. Dabei war er lange Zeit Berlins Kapitän und wurde sogar zum deutschen Nationalspieler. Aktuell befindet sich der HSV-Killer aber auf Jobsuche.