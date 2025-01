HSV – Köln im Liveticker: Starten die Hamburger mit einem Sieg in die Rückrunde?

Herzlich willkommen zum MOPO-Liveticker. Direkt zum Auftakt der Rückrunde empfängt der HSV mit dem 1. FC Köln den wohl größten Konkurrenten im Aufstiegskampf. Vor der Winterpause konnte die Mannschaft von Trainer Merlin Polzin dank zweier Siege aus den letzten vier Spielen noch auf den dritten Tabellenplatz klettern. Zuletzt Gab es ein berauschendes 5:0 gegen die SpVgg Greuther Fürth. Daran will man im Volkspark anknüpfen. Doch der 1. FC Köln reist als Tabellenführer an. Die Geißböcke sind seit sieben Ligaspielen ohne Niederlage, siegten am 17. Spieltag in Kaiserslautern mit 1:0. Anpfiff ist um 20.30 Uhr. Verpassen Sie keine wichtige Szene im MOPO-Liveticker.

Das Spiel im Liveticker