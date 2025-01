HSV-Knallstart gegen Köln: So sieht es bei drei Wackel-Kandidaten aus

Am Samstag (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) startet der HSV mit dem Zweitliga-Knaller gegen Köln in die Rückrunde. „Endlich geht es wieder los. Wir haben Bock und freuen uns sehr“, sagt HSV-Trainer Merlin Polzin. Für die Vorfreude sorgt nicht nur der attraktive Gegner und das mit 57.000 Zuschauern ausverkaufte Volksparkstadion, sondern auch der Blick auf das eigene Personal. Gleich drei Wackel-Kandidaten haben sich beim HSV rechtzeitig für den Auftakt in die zweite Saisonhälfte wieder fit gemeldet.

Insgesamt 22 Feldspieler und vier Torhüter waren am Freitag bei der vorletzten Einheit vor dem Köln-Spiel im Volkspark beim Mannschaftstraining dabei. Dazu gehörten auch Kapitän Sebastian Schonlau, Angreifer Ransford Königsdörffer und Top-Torschütze Davie Selke. Alle zogen das volle Programm komplett durch. Auch am Samstag sollen sie dabei sein.

Polzin: „Alles verläuft nach Plan. Wir sind sehr froh, dass alle drei am Wochenende auch im Kader stehen können.“

Selke strotzt beim HSV wieder voller Energie

Reicht es nur für den Kader oder können alle auch direkt spielen? Diese Entscheidung soll am Freitag nach dem Abschlusstraining fallen. Vor allem für den Angriff ist die Tendenz schon vorher extrem positiv. Selke, der zuletzt über Muskel-Probleme klagte und über eine Woche mit dem Mannschaftstraining aussetzen musste, ist bereit für das Köln-Spiel. Heiß und torhungrig präsentierte sich der Angreifer am Donnerstag auf dem Trainingsplatz.

„Das ist das, was ihn auszeichnet, die ganze Energie, die er verkörpert“, so Polzin. „Das Ziel ist definitiv, ihn am Samstag dann auch im Stadion zu sehen. Er brennt drauf, wir brennen drauf. Es sieht so aus, dass er voller Energie ist, um das dann Samstag auch möglichst lange zeigen zu können.“

Im Klartext heißt das: Selke soll direkt in der Startelf stehen. Für wie lange seine Energie und Kraft reichen, wird dann das Spiel zeigen. Als mögliche Alternative steht Königsdörffer bereit. Der Angreifer, der beim 2:1 im Hinspiel gegen Köln beide HSV-Tore erzielte, ist nach seinen Knie- und Muskel-Problemen zumindest wieder bereit für die Joker-Rolle.

Schonlau ist bereit für das Köln-Spiel

Wie sieht es bei Schonlau aus? Mit einer einem grippalen Infekt musste der HSV-Kapitän zum Jahresstart mehrere Tage aussetzen. Mittlerweile ist er wieder voll im Training.„Wir haben jetzt in dieser Woche das Pensum nach und nach steigern können, er wird am Samstag auf jeden Fall im Kader stehen“, meint Polzin. Ob es auch für einen Startelfplatz reicht, will der Trainer noch mal mit Schonlau und auch der medizinischen Abteilung besprechen. „Am Ende geht es darum, was das Beste für ihn und was das Beste für die Mannschaft ist“, so Polzin.

Alles ist möglich. Auch hier wird die Entscheidung erst am Freitag nach dem Abschlusstraining fallen. Vieles spricht dafür, dass Polzin dann beim Blick auf die Startelf die Qual der Wahl haben wird und für das Köln-Spiel fast aus den Vollen schöpfen kann. Gute Aussichten. Genau rechtzeitig zum Start in die entscheidende Saisonphase.