HSV-Kapitän Schonlau zurück im Training: Reicht es schon für Hannover?

Auf so eine schöne Woche musste er lange warten. Am Dienstag verlängerte Sebastian Schonlau bis 2026 beim HSV, einen Tag später stieg er nach sieben Wochen Pause ins Mannschaftstraining ein. Jetzt gibt der Käpt‘n endlich wieder Vollgas!

Die Freude über sein Comeback im Team-Training war Schonlau anzusehen. Zuletzt schnupperte er mehrfach am Einstieg, doch die Wade machte immer wieder Probleme. Nun ist alles okay. Sogar Zweikämpfe waren an Schonlaus Premierentag drin.

Schonlau ist endlich schmerzfrei

„Ich habe mich sehr gefreut“, sagte der 29-Jährige TV-Sender Sky. „Es ist ein schönes Gefühl, denn es hat sich deutlich länger gezogen, als gedacht.“ Nun aber blickt er positiv in die Zukunft: „Ich habe keine Schmerzen mehr, es geht bergauf.“

Wann kann Schonlau wieder spielen? Die Partie in Hannover dürfte im Normalfall zu früh kommen. Eventuell könnte er gegen Rostock (3.9.) dabei sein. „Gucken wir mal, wie es in den kommenden Tagen klappt“, sagte er Sky.

Das könnte Sie auch interessieren: Endlich! Der HSV macht seine Spieler besser – das sind die Gründe

Spätestens nach der folgenden Länderspielpause, in der ein Härtetest in Form eines Testspiels angedacht ist, dürfte der Kapitän ins Team rücken.