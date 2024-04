HSV kann ihn nicht ersetzen: Wird Glatzel wieder fit? Das ist die Tendenz

Vorm Aufwärmen in Fürth bestand noch Hoffnung, danach aber hatte Steffen Baumgart Gewissheit, dass er Robert Glatzel ersetzen muss. Und nach dem 1:1, das der Stürmer von der Bank aus mit ansah, stand die Erkenntnis: Auch wenn es bei ihm und seinen Torschüssen zuletzt kriselte, ist Glatzel für den HSV nicht zu ersetzen.

András Németh erhielt für seinen Auftritt viel Lob, von Jonas Boldt und auch von Trainer Steffen Baumgart: „Er hat es sehr gut gegen den Mann gemacht und sich immer wieder aufgerieben.“ Das Aber folgte: „Wir hätten uns gefreut, wenn er ein Tor gemacht hätte.“

Németh vergab in Fürth die große Chance zum 2:0

Die Chance darauf besaß der Ungar gleich zweimal. Erst hätte Németh treffen können (48.), dann nach Flanke von Bakery Jatta (78.) sogar müssen. Doch der 21-Jährige zögerte vor Fürths Keeper Jonas Urbig zu lange und blieb daher auch in seinem 34. Pflichtspiel für den HSV in Folge ohne eigenen Treffer. „Wir müssen einfach das 2:0 machen“, ärgerte sich nicht nur Keeper Matheo Raab.

Auf Pech oder fehlendes Spielglück wird bei Némeths langer Durstrecke auch intern nicht mehr verwiesen, die Qualitätsfrage stellt sich zwangsläufig bei einem zentralen Angreifer – egal, wie jung er ist.

HSV hofft auf Glatzel-Comeback gegen Kaiserslautern

Immerhin: Der neun Jahre ältere Glatzel, der dem HSV nach 94 (!) Zweitliga-Einsätzen in Serie erstmals fehlte, soll am Samstag gegen Kaiserslautern wieder zur Verfügung stehen. Die Hoffnung des Vereins, der sich nicht näher zum Ausfallgrund äußern wollte, ist, dass der jetzt nur noch Dritte der Zweitliga-Torschützenliste am Mittwoch wieder mittrainiert.