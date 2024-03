Glatzel-Ausfall stürzt den HSV in Not – wie schwer hat es den Stürmer erwischt?

Und dann auch noch das. Als wäre das 1:1 in Fürth für den HSV nicht schon enttäuschend genug gewesen, wurde bei dem Remis auch eine der größten Baustellen des Kaders nur zu offensichtlich. Weil Robert Glatzel verletzt passen musste, durfte András Németh zum zweiten Mal in dieser Saison von Beginn an ran – und versemmelte nach 70 Minuten die große Chance zum wohl vorentscheidenden 2:0.

Der Glatzel-Schreck und die Folgen. Im Abschlusstraining am Samstag wirkte der Stürmer noch mit, ehe er anschließend über Probleme klagte. „Wir haben versucht, ihn auf die Bank zu nehmen und hinten raus einzuwechseln”, berichtete Trainer Steffen Baumgart. Doch beim Aufwärmen vor der Partie winkte der Stürmer ab. Es ging nicht. Nach 94 Zweitligaspielen in Folge musste der HSV erstmals komplett auf Glatzel verzichten.

András Németh traf zuletzt im Februar 2023

Das Problem: Auch wenn der Top-Torjäger (16 Saisontreffer) zuletzt vermehrt blass blieb, kann niemand im Kader ihn adäquat ersetzen. Németh blieb in Fürth trotz erkennbar großen Einsatzes zum 34. Mal in Folge in einem HSV-Pflichtspiel torlos, zuletzt traf er im Februar 2023. Eine dramatische Faktenlage.

Am Sonntag hätte der 21-Jährige den Bann brechen müssen, wurde bei seiner Großchane, als er frei vor Keeper Jonas Urbig auftauchte, aber ein Opfer seines mangelnden Selbstbewusstseins. „Eigentlich müssen wir das 2:0 machen”, sagte Baumgart und es war auch ohne Nennung eines Namens klar, wem die Kritik galt, zumal Németh bereits zuvor (48.) aus aussichtsreicher Position scheiterte. Dennoch versuchte der Trainer, den Ungarn aufzubauen: „András hat es gut gemacht. Er ist ein junger Stürmer, hat sich immer wieder aufgerieben.” Es sei eben nicht leicht, hinter Glatzel die Nummer zwei zu sein.

Fragt sich nur, wie lange der Torjäger ausfallen wird. Die Art der Verletzung wollte der Verein nicht näher beschreiben, wie schon mehrfach in jüngerer Vergangenheit machten die Hamburger ein Geheimnis aus einer Blessur. „Er hat Probleme, über die wir jetzt nicht reden wollen“, sagte Baumgart lediglich vor dem Spiel. Eine neue Gangart, an die man sich wird gewöhnen müssen.

Kann Glatzel gegen Kaiserslautern zurückkehren?

Durchaus möglich, dass Glatzel abermals, wie bereits Anfang Februar, mit Rückenbeschwerden zu kämpfen hat. Damals reiste er angeschlagen zur Partie bei Hertha BSC, kam aber zumindest in der Schlussviertelstunde zum Einsatz.

Beim HSV hoffen sie, Glatzel am kommenden Samstag gegen Kaiserslautern wieder einsetzen zu können. Nach einem nicht nur für den Verein, sondern auch aus Sicht des Torjägers ganz persönlich schwierigen Wochenendes. Zu allem Überfluss wurde Glatzel durch die Doppelpacks von Christos Tzolis (Düsseldorf) und Haris Tabakovic (Hertha) von der Spitze der Zweitliga-Torschützenliste verdrängt. Wenn es mal schief läuft, dann aber auch richtig.