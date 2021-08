Horst Hrubesch krempelt den HSV weiter kräftig um. Direkt nach seinem Trainer-Intermezzo zum Ende der letzten Saison zog es ihn zurück in den Campus, um die Weichen für die Zukunft zu stellen. Alle im Verein müssten sich angesichts der zurückliegenden Entwicklungen im Volkspark „hinterfragen“, appellierte der 70-Jährige immer wieder. Auf diesem Weg geht Hrubesch voran, er packt an – und hat klare Vorstellungen, die er am Montag äußerte.

Vor allem die Nachwuchsarbeit liegt ihm am Herzen. Dem Ex-Stürmer ist es wichtig, dass der Klub über den Tellerrand hinausschaut. „Wenn du eine Woche Hospitation in Norwegen machst, dann guckst du dir an, wie das da aufgebaut ist, das ist faszinierend. Auf Island war es das Gleiche“, erzählte der Nachwuchsdirektor und schwärmte von der herausragenden Infrastruktur für die dortigen Talente: „Dann siehst du schon, was sich da bewegt“.

Direktor Horst Hrubesch krempelt den HSV-Nachwuchs weiter um

Hrubesch outete sich als Fan der Nachwuchsarbeit in Skandinavien und wünscht sich: „Was ich gerne hätte, ist, dass ich Trainer da hinschicken kann, damit sie mal was anderes sehen.“ Die Klub-Ikone freut sich, dass in Mikkel Kaufmann und Debütant Anssi Suhonen jetzt ein Däne und ein Finne im Kader sind, lobte die Transfer-Verantwortlichen deswegen. Den Nachwuchs zu fördern, sieht er als Teamwork an. „Das bin ich nicht allein. Für mich geht’s darum: Wie gut sind wir, gemeinsam diesen Weg zu gehen?“

HSV: Hrubesch will mit Talenten in die Bundesliga

Für den Ex-Coach gibt es nur eine Option, wohin dieser Weg den Verein führen soll: „Der Maßstab ist für mich nicht Zweite, sondern Erste Liga“, stellt Hrubesch klar. Das Wann bleibt mit Blick auf den Wiederaufstieg ungewiss, in Bezug auf das Wie jedoch gibt die HSV-Legende eine klare Marschroute vor: Im Campus sollten die Talente so ausgebildet werden, „dass sie die Qualität haben, Erste Liga zu spielen“.

Zumindest an dem vorhandenen Spielermaterial hegt das ehemalige Kopfballungeheuer keine Zweifel, wenn er sagt: „Wir haben wirklich gute Jungs. Die haben ein Riesen-Potential.“ Wenn das einer einschätzen kann, dann wohl Skandinavien-Experte Hrubesch.