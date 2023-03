Nullnummer gegen Kiel! Der HSV rutscht auf Platz drei ab

Der HSV muss nach dem 2:4 in Karlsruhe den nächsten Rückschlag hinnehmen. Gegen Holstein Kiel kamen die Rothosen trotz zahlreicher Großchancen nicht über ein 0:0 (0:0) hinaus. Gegen die Schleswig-Holsteiner dominierten die Gastgeber über weiter Strecken des Spiels, doch häufig fehlte bei der letzten Aktion die Präzision. Miro Muheim musste früh verletzt ausgewechselt werden, Sebatian Schonlau sah zudem die fünfte Gelbe Karte.

Es war eine Anfangsphase, in welcher der HSV direkt klarmachte, dass sie nach der Niederlage in Karlsruhe auf Wiedergutmachung aus waren. Die Rothosen pressten die Kieler früh und kamen schon in den ersten Minuten zu Großchancen. Robert Glatzel hätte in der 3. Minute das erste Tor erzielen können, wenig später waren es erneut Glatzel und Bakery Jatta, die bei einer Doppelchance (12.) an dem starkem Robin Himmelmann scheiterten. Bitter. Miro Muheim verletzte sich früh bei einem Zweikampf und musste deshalb schon nach 15 Minuten für Noah Katterbach ausgewechselt werden.

Die Gäste fanden erst nach zwanzig Minuten ins Spiel und kamen langsam aber sicher zu mehr Ballkontrolle. Trotzdem blieben die Hamburger das bessere Team, wobei sich immer wieder Löcher in der Defensive offenbarten. Fast wurde eines dieser Löcher vor der Pause in Person von Lewis Holtby (45.+1) genutzt. Bei einer Bogenlampe hätte zudem Fabian Reese fast die Gästeführung erzielt (45.+4). Minuten vorher war es aber Ludovit Reis, der die beste Chance der Partie vergab (40.).

Nach der Halbzeit kam jedoch nicht mehr viel von Kiel, die sich mit zunehmender Spieldauer mit dem Unentschieden anfreundeten. Der HSV kam immer wieder zu guten Chancen, wie zum Beispiel in Person vom eingewechselten Laszlo Bénes (52./64.). In der Schlussphase ließen die Gastgeber aber im Strafraum die letzte Präzision vermissen. Erst in den letzten Minuten wurde es bei einem Konter (84.) und einem artistischen Glatzel-Abschluss (90.+1) brandgefährlich. Zwischenzeitlich hätte aber auch noch Reese den HSV fast geschockt (86.).

Letztendlich mussten sich die Hamburger mit dem Punkt begnügen, der sie aber in der Tabelle auf Rang drei abrutschen lässt. Nach der Länderspielpause sind die Rothosen in Düsseldorf gefordert (31.3., 18.30 Uhr).

Das Spiel im Liveticker

Abpfiff!

90.+4 Min Der Ball landet abgefälscht im Toraus. Nächste Ecke.

90.+3 Min Noch einmal Ecke für den HSV.

90.+1 Min Nochmal eine dicke Chance für den HSV! Németh tankt sich energisch rechts am Stafraum durch und spielt scharf vor das Tor auf Glatzel. Der Stürmer versenkt den Ball fast per Hacke im Tor, doch Himmelmann pariert stark und hält den Ball fest.

90.+1 Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit. Gelingt noch einem Team der Siegtreffer?

90. Min Heyer unterbindet einen Kieler Konter und foult Skrzybski deutlich. Gelb für den HSV-Verteidiger.

89. Min Nächster Wechsel bei Kiel. Wriedt ersetzt Reese im Sturm.

88. Min Auf einmal wird Kiel wieder gefährlich. Der gut getretene Freistoß von Arp findet aber keinen Abnehmer.

87. Min Kurz danach wird ein Kieler gefoult, sodass es Rudelbildungen gibt. Am Ende sehen Arp und Katterbach die Gelbe Karte.

86. Min Und aus dem Nichts die Riesenchance für Kiel! Jatta spielt einen fatalen Fehlpass an der Mittellinie, sofort wird Reese steil geschickt. Der Stürmer geht an David vorbei, kann vor Heuer Fernandes abschließen, doch Schonlau hindert Reese ganz entscheidend, sodass der Ball knapp links am Pfosten vorbeigeht.

84. Min Was für eine Konterchance für den HSV! Nach einer Kieler Ecke geht es ganz schnell und eigentlich spielen sie den Angriff über Jatta gut zu Ende. Der Flügelspieler spielt den Ball scharf vor das Tor auf Bénes, der aber gerade noch so von Becker abgegrätscht wird. Glatzel kann sich den Abpraller schnappen, doch der Stürmer verstolpert den Ball an der Grundlinie. Abstoß für Kiel.

82. Min Glatzel kriegt den Ball nach einem Einwurf, wendet sich im Kieler Strafraum direkt und zieht ab. Doch der Schuss landete mehrere Meter über dem Tor.

81. Min In den letzten Minuten schafft es der HSV nicht mehr, zu klaren Chancen zu kommen. Kiel steht immer tiefer, gegen die kompakte Abwehr finden die Gastgeber noch keine Lösungen.

79. Min Kiel kontert mal wieder, doch Arp steht sich mit einem Offensivfoul selbst im Weg. Holtby stand eigentlich sträflich frei vor dem Strafraum.

77. Min Die nächste Ecke der Hamburger sorgt für den nächsten Torschuss. Doch der Kopfball von Schonlau am zweiten Pfosten sorgt für keine Gefahr, Himmelmann packt sicher zu.

74. Min Wechsel in der Offensive beim HSV. Németh kommt für Königsdörffer ins Spiel.

73. Min Glatzel kommt beim Freistoß völlig frei zum Kopfball, doch diesen setzt er klar über die Latte. Das Tor hätte ohnehin nicht gezählt, da Schonlau ein Offensivfoul vorher begang.

72. Min Der HSV bekommt einen Freistoß. Mit dieser Entscheidung ist Wahl nicht einverstanden, das macht er beim Schiedsrichter klar. Für das Meckern bekommt er die Gelbe Karte.

71. Min Wann durchbrechen die Rothosen das Abwehrbollwerk der Kieler? Die Gäste scheinen sich langsam aber sicher mit dem Punkt anzufreunden. Der HSV will mehr.

68. Min Das gibt dem HSV Rückenwind. Königsdörffer läuft von links bis in den Strafraum und spielt nach langem Abwarten in den Rückraum auf Bénes, dessen Schuss erneut geblockt wird.

67. Min Bénes macht es wieder direkt. Und dieses Mal wird es gefährlich! Himmelmann sieht den Ball spät und kann nur mithilfe des Pfostens parieren. Glück für Kiel

66. Min Von Kiel kommt aktuell gar nichts mehr, doch auch der HSV tut sich schwer, Chancen zu kreieren. Doch jetzt wird Glatzel am Strafraumeck gefoult und kriegt einen Freistoß.

64. Min Schonlau begrüßt den Ex-HSVer Arp mit einem Foul und sieht Gelb. Es ist seine fünfte Verwarnung, sodass der Kapitän nach der Länderspielpause gegen Düsseldorf fehlen wird.

63. Min Kiel wechselt erneut. Arp kommt für Porath und Kirkeskov für Komenda.

62. Min Optisch wirkt der HSV überlegen, doch immer wieder gibt es Löcher in der Defensive, die Kiel nicht ausnutzen kann.

60. Min Das hätte die Führung für Kiel sein können! Reese ist nach einem weiten Ball komplett blank und läuft alleine auf Heuer Fernandes zu. Der Angreifer braucht aber viel zu lange, um den Ball zu kontrollieren und kann deshalb gerade noch so von Schonlau gestört werden, sodass kein Abschluss zustande kommt.

58. Min David ist auf einmal bei einem Konter mit vorne und hat alle Zeit der Welt auf dem rechten Flügel. Seine Hereingabe ist aber zu schwach und wird zur nächsten Ecke geklärt. Da hätte er mehr draus machen können.

57. Min Kiel kann sich aktuell nicht befreien. Belohnt sich der HSV dieses Mal für seine Druckphase?

55. Min Der HSV wird besser! Königsdörffer will Glatzel im Strafraum finden, doch einmal mehr ist die Flanke zu ungenau. Kurz danach hat der FGlügesltürmer selbst die Chance auf den Abschluss, der es in sich hat! Sein strammer Schuss auf das lange Ecke aus ca. 20 Metern wird stark von Himmelmann um den Pfosten gelenkt.

52. Min Da war viel mehr drin! Bénes wird im Stafraum angespielt und ist völlig frei. Doch anstatt auf den noch freieren Jatta nach rechts abzulegen, versucht es der Mittelfeldspieler selbst und scheitert an einem Bein eines Kielers. Da hätte Bénes abspielen müssen.

51. Min Bénes nimmt sich der Sache an, doch sein Schuss landet in der Mauer.

50. Min Fataler Fehlpass von Sander am eigenen Strafraum. Jatta lauert und kann von Komenda nur per Foul gestoppt werden. Gelb für den Kieler und gute Position für die Hamburger.

49. Min Der Standard von Holtby bringt keine Gefahr ein, sondern landet direkt in den Händen von Heuer Fernandes.

49. Min Glatzel mit einem unnötigem Foul am rechten Flügel. Freistoß für Kiel.

48. Min Ganz anderes Bild als zu Beginn der ersten Halbzeit. Kiel hat nun den Ball, während der HSV auf Ballverluste lauert.

46. Min Kiel sucht gleich den Vorwärtsgang, doch Katterbach klärt am rechten Flügel gegen Reese.

46. Min Weiter geht’s im Volksparkstadion. Beim HSV kommt Bénes für Dompé in die Partie. Bei Kiel wird Mühling für Schulz eingewechselt.

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Das Publikum im Volkspark hat in den ersten 45 Minuten ein 0:0 der attraktiveren Sorte gesehen. Während der HSV unglaublich druckvoll begann und in Person von Robert Glatzel auch die große Chance auf den Führungstreffer hatte (3.), wusste Kiel nicht mit dem frühen Pressing der Rothosen umzugehen. Die Hausherren hatten weitere gefährliche Abschlüsse (Doppelchance Jatta und Glatzel/12.) und zahlreiche Ecken (insgesamt elf!), doch am Ende fehlte die Präzision. Ab der 20. Minute kam Kiel besser ins Spiel und hatte selbst einige gefährliche Chancen, besonders kurz vor der Halbzeit durch Holtby (45.+1) und Reese (45.+4). Zuvor hätte Reis aber auch seine Farben in Führung bringen können (40.). Es bleibt spannend im Volksparkstadion.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

45.+4 Min Das war knapp! Ein Reese-Schuss wird von Heyer abgefälscht, die Bogenlampe wird gefährlich und senkt sich fast in das Tor. Ecke für Kiel.

45.+3 Min In der zweiten Hälfte der ersten Halbzeit begegnen sich beide Mannschaften durchaus auf Augenhöhe. Kiel hat nun auch klare Chancen.

45.+1 Min Dicke Chance für Kiel! Holtby ist an einer starken Kombination im Strafraum beteiligt und kommt am Ende aus spitzem Winkel zum Abschluss. Heuer Fernandes reagiert toll und pariert den Flachschuss.

45. Min Es gibt vier Minuten Nachspielzeit! Geht eine Mannschaft noch in Führung?

45. Min Schonlau wird von Porath auf Höhe der Mittellinie gefoult. Gelb für den Kieler.

43. Min Der HSV setzt sich mal wieder im Strafraum der Kieler fest und hat mehrfach die Chance auf einen gefährlichen Abschluss. Doch beim letzten Pass fehlt die Präzision, letztendlich endet die Sequenz mit einer Abseitsposition.

42. Min Der Kieler kann weitermachen, der Ball rollt wieder.

41. Min Becker verletzt sich ohne Einwirkungen eines Gegenspielers und muss behandelt werden.

40. Min Das muss das 1:0 sein! Bei einem Konter läuft Königsdörffer ganz allein den linken Flügel runter und spielt den Ball klug in den Rückraum auf Reis. Der zieht aus etwa zehn Metern ab, doch Himmelmann pariert stark. Da hätte der Mittelfeldspieler den Ball aber auch platzierter unterbringen können.

39. Min Schulz schießt das Leder aber weit über den Kasten, keine Gefahr für Heuer Fernandes.

37. Min Kiel bleibt dran. Und weil Heyer bei einer Bogenlampe einen Kieler unnötig schubst, gibt es Freistoß aus einer gefährlichen Position für Kiel.

36. Min Bester Abschluss der Kieler! Sander hat ca. 25 Meter vor dem Tor des HSV viel zu viel Platz und zieht einfach mal ab. Sein strammer Flachschuss geht knapp links am Pfosten vorbei. Die Gäste werden besser.

35. Min Nun kann der HSV mal kontern, über mehrere Stationen landet der Ball bei Dompé links vor dem Strafraum. Seine Flanke findet Glatzel, der aber im Abseits steht.

33. Min Da war mehr drin! Reis hebt den Ball über die Abwehrkette auf Glatzel, der am linken Flügel direkt den freien Jatta in der Mitte anspielen könnte. Doch der Stürmer braucht zu lange. Am Ende landet seine Hereingabe im Rücken aller Hamburger.

32. Min Heyer wird auf dem rechten Flügel stark angespielt und hat ganz viel Platz. Der Verteidiger marschiert in den Strafraum, legt sich den Ball auf seinen linken Fuß, doch sein Flachschuss wird abgeblockt.

30. Min Reese hat viel Platz am linken Flügel und flankt den Ball in den Sechzehner. Ein Kieler Spieler kommt zum Kopfball, der aber in einem hohen Bogen über das Tor geht.

28. Min Kiel kombiniert sich das erste Mal stark von hinten raus. Reese wird mit einem Steilpass geschickt, doch David klärt im letzten Moment per Grätsche. Der Angreifer fordert Freistoß, doch Schiedsrichter Brand zeigt an: Da war nur der Ball gespielt.

27. Min Auffällig: Kiel hat große Probleme mit dem frühen Pressing des HSV. Daraus resultierten schon zahlreiche Ballverluste der Schleswig-Holsteiner.

25. Min Dompé will es wie gegen Nürnberg machen, doch sein strammer Schuss geht ca. zwei Meter über das Tor.

24. Min Der HSV ist weiterhin das dominante Team, kommt in den letzten Minuten aber nicht mehr gefährlich vor das Tor der Kieler. Jetzt vielleicht? Glatzel wird gefoult und kriegt einen Freistoß zugesprochen. Die Distanz: Etwa 22 Meter aus zentraler Position.

21. Min Katterbach schlägt eine starke Flanke von rechts in den Strafraum und findet Glatzel. Der köpft erneut aus ca. sieben Metern auf den Kasten. Der Abschluss ist aber wieder zu unplatziert, Himmelmann kann leicht zupacken.

19. Min Aus dem Nichts kommt Holtby bei einem Konter frei vor dem Strafraum der Hamburger und wird kurz vor der Linie von Jatta gefoult. Doch vorher gab es eine Abseitsposition, kein Freistoß für Kiel.

19. Min Das Spiel hat sich wieder beruhigt. Die Gäste aus Kiel können froh sein und sich bei Himmelmann bedanken, dass sie noch nicht zurückliegen.

17. Min Unfassbar, aber der HSV hat bereits seine zehnte Ecke! Diese wird aber erneut nicht gefährlich und kann geklärt werden.

16. Min Kiel kommt nicht aus dem eigenen Strafraum raus! Eine Schonlau-Flanke wird nach einer Ecke zur nächsten Ecke geklärt. Diese segelt aber an Freund und Feind vorbei.

15. Min Bitter: Muheim muss tatsächlich raus. Katterbach wird für ihn eingewechselt.

13. Min Zum wiederholten Male verliert Kiel vor dem eigenen Strafraum den Ball. Es wird erneut gefährlich, doch ein Schuss aus der Distanz wird zur nächsten Ecke geklärt. Bevor diese ausgeführt werden kann, wird Muheim erneut behandelt. Es sieht danach aus, als ob er ausgewechselt werden müsste.

12. Min Doppelchance für den HSV! Jatta wird perfekt von Reis angespielt und läuft aus spitzem Winkel alleine auf Himmelmann zu. Der Schlussmann hält stark, doch Glatzel schnappt sich den Abpraller, dreht sich um die eigene Achse und zielt aus zehn Metern aufs kurze Eck. Doch der abgefälschte Schuss geht daneben.

10. Min Nach einem Zweikampf zwischen Muheim und Holtby an der linken Seitenlinie bleibt der HSV-Verteidiger liegen und muss behandelt werden.

9. Min Kiel schafft es nun, das Spiel zu beruhigen und vor dem eigenen Tor fernzuhalten. Die erste Druckwelle der Hamburger konnten sie abwehren.

8. Min Die erste Ecke wird direkt zur nächsten geklärt. Doch auch dieser Standard sorgt für keine Gefahr im HSV-Strafraum.

7. Min Ballverlust im Aufbau bei Kiel und wieder wird es gefährlich. Doch bei einem Steilpass in die Spitze fehlt die Präzision beim HSV. Im Gegenzug kommt Kiel erstmals nach vorne. Ecke für die Gäste.

6. Min Nächster Torschuss der Gastgeber. Doch Königsdörffers Fernschuss aus etwa 20 Metern ist ungefährlich, kein Problem für Himmelmann.

5. Min Der HSV ist gut im Spiel und bleibt dran. Jatta hat bei einem Konter viel Platz, seine Flanke wird aber zur bereits dritten Ecke abgefälscht.

3. Min Und da ist die Riesenchance auf das 1:0! Heyer bringt nach der Ecke eine Flanke mit Schnitt vor das Tor, wo Glatzel ungestört aus fünf Metern zum Kopfball kommt. Der Torjäger köpft aber Himmelmann an, der gerade noch so abwehren kann.

3. Min Der Standard sorgt für keine Gefahr, doch die Rothosen bleiben dran. Nächste Ecke.

2. Min Die Hamburger stören Kiel früh und holen die erste Ecke raus.

1.Min Los geht’s! Der HSV stößt in seinen weißen Trikots an.

Anpfiff!