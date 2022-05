Wegen des Ukraine-Kriegs: HSV bangt um Bonus-Zahlung aus Russland

Für 13 Millionen Euro ging Douglas Santos 2019 vom HSV zu Zenit St. Petersburg. Zudem vereinbarten die Hamburger mit den Russen eine erfolgsabhängige Bonus-Zahlung. Dazu gehört unter anderem: Wenn Zenit die Meisterschaft gewinnt, erhält der HSV eine Nachzahlung von 500.000 Euro. In den vergangenen beiden Jahren haben die Hamburger von dieser Reglung bereits profitiert. Und auch jetzt soll der Rubel wieder rollen.

Drei Spieltage vor dem Saisonende sicherte sich St. Petersburg am vergangenen Wochenende vorzeitig den Titelgewinn in Russland.

Für den HSV ist klar: Er will wie vor drei Jahren vereinbart nun wieder ein Stück vom Kuchen abhaben und erwartet in den kommenden Wochen die Bonus-Zahlung aus Russland.

Fließt die Santos-Kohle an den HSV?

Ob es so glatt wie in den Jahren zuvor laufen wird, ist aber fraglich. Durch den Ukraine-Krieg ist Russland in vielen Bereichen von der Außenwelt abgeschlossen. Das gilt auch für Finanz-Transaktionen.

Ein weiteres Problem ist: Da russische Teams für internationale Wettbewerbe gesperrt worden sind, hält sich bei einigen Vereinen in Russland aktuell die Zahlungsbereitschaft für noch offene Rechnungen stark in Grenzen.