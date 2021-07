Wie auch immer der letzte HSV-Test des Sommers gegen den FC Basel (Samstag, 15.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) ausgehen mag – die größten Gewinner stehen schon fest: Es sind die Fans! Nach mehr als 16 Monaten voller Corona-Beschränkungen darf der Verein endlich wieder eine größere Kulisse im Volkspark begrüßen. Bis zu 5700 Anhänger werden die Generalprobe vor dem Ligastart verfolgen und ihre Rückkehr feiern.

Das wird ein Fest, so oder so. Und ein Spektakel, an dass sich viele Fans womöglich erst mal wieder gewöhnen müssen. Denn es ist so verdammt lang‘ her …

Seit Anfang März 2020 kamen niemals mehr als 1000 Fans in den Volkspark

Am 7. März 2020 war die Fan-Welt letztmals so richtig in Ordnung. 41.317 von ihnen pilgerten damals in den Volkspark und bejubelten ein mühsames 2:1 gegen Jahn Regensburg. Danach schlug Corona richtig zu und raubte auch dem Fußball sein Publikum. Fünfmal durfte der HSV in der Vorsaison Fans im Volkspark begrüßen, allerdings nie mehr als 1000. Im Verhältnis dazu dürfte es heute hoch hergehen.

Wie heiß sind die Fans auf den HSV? Nachdem der Verein am Donnerstag mit dem Vorverkauf begann, gingen in den ersten 24 Stunden schon knapp 4000 Tickets weg. Normalerweise wäre das Knacken der 5700er-Marke ein Selbstgänger. In der Vergangenheit kamen zu Partien dieser Größenordnung deutlich mehr Fans. Knapp 20.000 waren es vor zwei Jahren gegen Anderlecht, mehr als 25.000 im Sommer 2018 gegen Monaco. Aber: Viele Anhänger werden sich erst mal neu an das Stadionerlebnis gewöhnen müssen, dazu wird der Kick live im Vereins-TV und auf dem Youtube-Kanal des Klubs übertragen. Zutritt ins Stadion haben nur komplett Geimpfte, frisch Getestete oder von Corona Genesene.

Für den HSV ist es der letzte Test vorm Start auf Schalke

Ein besonderes Spiel wird es aufgrund der Fan-Präsenz allemal. Sportlich geht es für Tim Walter und seine Mannschaft darum, vor dem Saisonstart auf Schalke (23. Juli) letztmals Selbstvertrauen zu tanken. „Das geht am besten durch Siege“, weiß der Trainer. „Jeder Sieg hilft, um noch mehr an das zu glauben, was wir tun.“

Im besten Fall sorgt der neue HSV gegen den Schweizer Vizemeister für ein paar Ovationen im Volkspark und vor dem Saisonstart noch mal für Optimismus. Im schlechtesten Fall können die Fans zumindest sich selbst feiern. Gab es auch schon lange nicht mehr.

Zum ersten Zweitliga-Heimspiel gegen Dynamo Dresden (1. August) sind dann schon 17.100 Fans zugelassen.